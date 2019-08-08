Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
1 buçuk tonluk kurbanlık 'Asya' alıcısını bekliyor Haberi

1 buçuk tonluk kurbanlık 'Asya' alıcısını bekliyor Haberi

Rize Kurban pazarından detay

Kurban Pazarı 

-1600 kilogramlık kurbanlık
-kurban sahibiyle röportaj
-vatandaşlarla röportaj

( RİZE -ÖZEL)- Bir araba fiyatına alıcı bekleyen tosun kurban pazarının gözdesi RİZE

- Kurban Bayramı yaklaşırken Rize Kurban Pazarı'nda hareketli günler yaşanıyor. Kaçkarlar'dan getirilen 'Asya' isimli kurbanlık tosun ise pazarın gözdesi oldu. 1 ton 600 kilogram gelen Asya 32 bin TL’ye alıcısını bekliyor. Asya’nın sahibi Adem Köse, Asya’nın Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal’a yakışacağını belirterek ”Hasan Kartal’ın namını duyduk ona da 'Asya' yakışır onun için getirdik. Asya başkanımıza yakışır kendisini burada bekliyoruz” dedi.
Asya’nın yetiştiricisi olan diğer besici Talat Topal ise ”Kaçkar dağlarında 2500 rakımda otlamış yem falan yememiş orada doğal beslenmiş, 3 sene beslenmiş bir kurbandır. Rize’ye bir ağa getirdik. Asya ağayı alacak bir ağa bekliyoruz. 32 bin lira istiyoruz son fiyat 32 bin TL” açıklamasında bulundu. Pazarda yaşanan yoğunluk satışlara da yansıyor. Sıkı pazarlıklar sonucu kurbanlarını alan vatandaşlar fiyatlarında iyi olduğunu belirtti.
Kurban alıcılarından Mehmet Tepe, "Aşırı bir fiyat yok herkes hak ettiğini alıyor. Allah tekrarını nasip etsin” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı