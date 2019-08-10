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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor İzle

1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor İzle

Kurban pazarından detay

Kurban Pazarı Kurban Bayramı 

-Dadaş boğadan detay
-Sahibinin konuşması
-Pazardan detay
-BB Erzurumspor atkılı dadaş boğadan detay
-Pazardan detay görüntüler
-Satıcı ve alıcı arasındaki pazarlık
-Röportaj

( ERZURUM )- Erzurum’da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı- 1 ton 400 kilogram olan Dadaş boğanın fiyatı 28 bin TL olarak belirlendi ERZURUM

- Erzurum’da kurban bayramına bir gün kala kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban pazarının Dadaş boğası pazarın gözdesi oldu. 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğaya 28 bin TL fiyat biçildi. Kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketli saatler yaşanıyor. Satıcı ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, 1.5 tonluk boğalar göz kamaştırıyor. Boynuna astığı BB Erzurumspor atkısıyla 1.5 tonluk boğasını 28 bin TL’den satışa çıkaran besici Kadir Çınar, “Hayvanımızı özenle besledik. 1 ton 400 kilogram ile Erzurum’un en büyük boğası. 28 bin TL istiyoruz. Alıcısını bekliyoruz. Doğu’da tek rakibi yok” diye konuştu.

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