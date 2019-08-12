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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
1 buçuk tonluk boğa elde kaldı Haberi

1 buçuk tonluk boğa elde kaldı Haberi

Boğadan detaylar

Kurbanlık Hayvan Hayvan 

-Boğa kamyonete bindirilirken görüntü
-detaylar
-arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarın en gözdesi olan ve 30 bin TL’ye satışa sunulan dev boğa elde kaldı. Boğa pazardan çekilerek çiftliğe götürüldü. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar devam ederken, pazar alanına getirilen kurbanlıklardan dev boğa pazarın en gözdesi olarak ilgi odağı olmuştu. 6 gündür kurbanlık pazarında bulunan ve görünümüyle hayretlere düşüren boğa elde kaldı. Daha önce 30 bin TL’ye satışa sunulan 1 buçuk tonluk boğa, pazardan çekilerek güçlükle bindirilen kamyonetle çiftliğe götürüldü.
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