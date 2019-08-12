1 buçuk tonluk boğa elde kaldı

-Boğa kamyonete bindirilirken görüntü

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarın en gözdesi olan ve 30 bin TL’ye satışa sunulan dev boğa elde kaldı. Boğa pazardan çekilerek çiftliğe götürüldü. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar devam ederken, pazar alanına getirilen kurbanlıklardan dev boğa pazarın en gözdesi olarak ilgi odağı olmuştu. 6 gündür kurbanlık pazarında bulunan ve görünümüyle hayretlere düşüren boğa elde kaldı. Daha önce 30 bin TL’ye satışa sunulan 1 buçuk tonluk boğa, pazardan çekilerek güçlükle bindirilen kamyonetle çiftliğe götürüldü.

