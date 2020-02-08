1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı

-- Şahsın cezaevine gönderilişi

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de 1 ay içerisinde 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre son 1 ay içerisinde Germir mahallesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğ'nce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 4 evde meydana gelen hırsızlık olayların şüphelisi H.Y.'yi (25) tespit etti. Yapılan operasyonla H.Y. gözaltına alınırken, çalınan bazı eşyalar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. H.Y., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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