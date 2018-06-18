1. Akpınar Göç Hikayesi için yola çıktılar Haberi

-Yayla göçünden görüntü

-Atma türkü atan teyzenin görüntüsü

-Drone görüntüsü



( TRABZON -HD)- Trabzon’un Akçaabat ilçesi Akpınar mahallesinde 20 kilometrelik yayla göçü şenlik havasında canlandırıldı TRABZON



- Trabzon’un Akçaabat ilçesi Akpınar mahallesinde 20 kilometrelik yayla göçü şenlik havasında canlandırıldı. Akpınar Mahallesi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 1. Akpınar Göç Hikayesi etkinliğinde yayla göçü için toplanıldı. Zaman zaman yaşanan yağmur yağışına rağmen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, AK Parti milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen de etkinlikte yer aldı. Çocukluklarından yaşlılıklarına kadar ömürleri yaz aylarında yaylalarda geçen yöre halkının kültürünün anlatıldığı etkinlikte Akçaabat’ın Akpınar köyünde başlayan 20 km’lik yayla yürüyüşü Büyükoba Yaylası’nda sona erdi. Yürüyüşte geleneksel kıyafetler giyilirken, inekler süslendi. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından yaylalarına ulaşan yaylacılar, davul zurna ve kemençe eşliğinde karşılandılar. Yaşlı bir teyzenin atma türküsü ise etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı.

