Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
1,6 tonluk 'Kocaman' alıcısını bekliyor - ZONGULDAK

1,6 tonluk 'Kocaman' alıcısını bekliyor - ZONGULDAK

1,6 tonluk "Kocaman" alıcısını bekliyor - ZONGULDAK - Boğadan detaylar - Şenel Saraç ile röportaj - Zonguldak 'ta, "Kocaman" ismi verilen 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğa 30 bin liradan satışa sunulduZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 bin liradan satışa çıkarılan 1,6 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.Merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Şenel Saraç ise besihanede yetiştirdiği ve "Kocaman" ismini verdiği simental cinsi 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğayı 30 bin liradan satışa sundu.Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan 3 gün sonra boğayı aldığını ve beslemeye başladığını söyledi.

Boğaya, "Kocaman" ismini verdiğini aktaran Saraç, "Kocaman şu anda 1 ton 600 kilogram ağırlığında simental cinsi. Kurbanlığın fiyatı 30 bin lira." dedi.
Saraç, boğadan ayrılmasının kendisi için çok zor olacağını belirterek, "Evlat gibi bakıyoruz biz bunlara. Ahıra girip çıktığımız için günde 3 defa çamaşır değiştiriyoruz. Öyle bir zaman oluyor ki bir gürültü olduğunda korkumuzdan gece saat 02.00'da buraya geliyoruz." diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı