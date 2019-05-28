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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu - Dede ve babaannenin açıklamaları - SAMSUN Haberi

1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu - Dede ve babaannenin açıklamaları - SAMSUN Haberi

- Ecrin Kurnaz'ın dedesi Nuri Kurnaz'ın açıklamaları - Ecrin Kurnaz'ın babaannesi Hacer Kurnaz ile röportajSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor. Ecrin Kurnaz'ın dedesi Nuri Kurnaz ile babaannesi Hacer Kurnaz gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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