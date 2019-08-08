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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
1.5 tonluk S-400, 17 bin 250 TL’ye satıldı

1.5 tonluk S-400, 17 bin 250 TL’ye satıldı

Hayvan pazarından görüntü

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-boğadan görüntü, röportajlar
-pazarlık anından görüntü
-boğanın satılması ve detaylar

( ÇORUM )- Sungurlu’da 1.5 Tonluk kurbanlık boğa ikinci el otomobil fiyatına satıldı ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyfi Keyvan, 20 bin TL istediği S-400 ismini verdiği kurbanlık boğayı hayvan pazarında 17 bin 250 TL’ye sattı. Arıcı köyünde hayvancılık yapan Seyfi ve İbrahim Keyvan kardeşler, 1.5 ton ağırlığında olan simental cinsli S-400 isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 3 senedir S-400’e çocuğu gibi baktığını belirten Keyvan, boğasının fiyatını 20 bin TL olarak belirledi. Her sene kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Keyvan boğasının bu civarda ki en babayiğit boğa olduğu için bu ismi koyduğunu ifade etti.
S-400 isimli boğa kendi buzağımız diyen Keyvan, "3 yaşında ve 3 yıldır kendi çocuğum gibi bakıyorum. Aldığım günden bu zaman kadar özel olarak ilgilendim. Şuanda 1.5 ton ağırlığa ulaştı" dedi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika’ya kafa tutarak S-400’leri Türkiye’ye getirdi. Bizim boğamızda bu civarda ki en babayiğit boğa olduğu için herkese kafa tutuyor. Bu yüzden ismini S-400 koyduk diyen İbrahim Keyvan ise, boğasını fiğ, arpa ve yonca ile besledikleri söyleyerek , boğanın son derece sağlıklı olduğunu ifade etti.
"Böyle hayvan yetiştirmekten gurur duyuyorum" diyen Keyvan, "Gece gündüz sürekli hayvanlarla ilgileniyoruz. Bu iş sevilmeden yapılmaz. Mesleğimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı. 20 bin TL istenilen S-400 isimli boğa hayvan pazarında 17 bin 250 TL’ye Akçay Mahallesi Muhtarı Fehmi Vargeloğlu’na satıldı.
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