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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
1,5 tonluk 'Reşo' alıcısını bekliyor - TUNCELİ Haberi

1,5 tonluk 'Reşo' alıcısını bekliyor - TUNCELİ Haberi

1,5 tonluk "Reşo" alıcısını bekliyor - TUNCELİ - Boğanın ahırdan dışarı çıkarılışı - Boğadan görüntüler - Besici Musa Kılınç'ın konuşması1,5 tonluk "Reşo" alıcısını bekliyor - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde Musa Kılınç'a ait "Reşo" adlı 1,5 tonluk simental ırkı boğa alıcısını bekliyor - Besici Musa Kılınç: - "Bende 1 ton 500 kilogramdan aşağı ağırlığa sahip boğa yoktur. Besiye aldığım boğaların canlı ağırlıkları genellikle 1 ton 500 ve 1 ton 800 kilogram arasında değişir"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkarılan 1 ton 500 kilogramlık "Reşo" isimli simental ırkı boğa alıcısını bekliyor.Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyünde besici Musa Kılınç'ın ahırında özenle beslediği 3 yaşındaki "Reşo" isimli bir ton 500 kilogram ağırlığındaki boğa, iri yapısıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.Musa Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır hayvan yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi.

Her yıl kurbanlık hayvan beslediğini ifade eden Kılınç, "Bende 1 ton 500 kilogramdan aşağı ağırlığa sahip boğa yoktur. Besiye aldığım boğaların canlı ağırlıkları genellikle 1 ton 500 ve 1 ton 800 kilogram arasında değişir. Bu ağırlıktaki boğaların fiyat oranı da 25 - 27 bin liradır." dedi.
"Reşo" isimli tosunun ağırlığıyla Ovacık'ın en büyük boğası olduğunu belirten Kılınç, "Boğayı, kilosu 35 liradan satmayı düşünüyorum. Bizim ilçemizde kurban pazarları olmadığından dolayı hayvanlarımızı şehir dışına gönderiyoruz. Hayvanlarımıza da organik bakıyoruz, sadece arpayla besliyoruz." diye konuştu.

Kurbanlık Hayvan Muhabir Hayvan 

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