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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
1,5 tonluk 'Kral' boğa alıcısını bekliyor Video

1,5 tonluk 'Kral' boğa alıcısını bekliyor Video

İşletmeden görüntü

Kabil Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

-Kral isimli boğadan görüntü
-Besici ile röportaj

( BİNGÖL -ÖZEL) 1,5 tonluk "Kral" boğa alıcısını bekliyor- Bingöl'de bir çiftçinin buzağı iken alarak büyüterek ismini "Kral" koyduğu boğayı kurban için 35 bin TL'ye satışa çıkartırken, hayvanın günlük 20 kilogram yem tükettiği öğrenildi- 3 yaşındaki Kral, ballı yonca ile besleniyor BİNGÖL

- Bingöl'de bir besici, buzağı olarak alıp büyütüp "Kral" isimini koyduğu boğayı Kurban Bayramı için 35 bin TL'ye satışa çıkarttı. Günlük 20 kilogram yem tüketen 3 yaşındaki boğanın, belirli aralarla ballı yonca ile beslendiği öğrenildi. Merkeze bağlı Çayağzı köyünde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Burhan Alkan, buzağı iken aldığı ve oğlunun isteği üzerine ‘Kral’ adını verdiği boğa 1,5 tona ulaştı. Alkan, Kurban Bayramı öncesi 3 yaşındaki boğayı satışa çıkartarak fiyatını da 35 bin TL olarak belirledi. Günlük 20 kilogram yem yiyen boğanın, iriliği nedeniyle pazar da değil,bulunduğu ahırda satışının yapılacağı belirtildi. Sürekli besicilik yaptığını belirten Burhan Alkan, “Damızlık hayvanlarım da var. Şuanda işletmem de 50 büyükbaş hayvanım var. Bunlardan biri de 1,5 tonluk boğa bulunuyor. Oğlumun isteği üzerine ismini kral koyduk. Kurban Bayramı nedeniyle satışa sunacağız. Fiyatını da 35 bin TL olarak belirledik. Kral günlük 20 kilogram yem tüketiyor” dedi.
Boğanın etinin lezzetli olması için yonca ve arpa da verdiklerini vurgulayan Alkan," Eti daha doğal ve güzel olsun diye özellikle öğle vakitlerinde ballı yonca veriyoruz. Krala çok iyi bakıyoruz. Talep edenler olursa gelip krala bakabilir”diye konuştu.

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