Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
1,5 tona ulaşan boğa 45 bin liraya satışa çıkarıldı İzle

1,5 tona ulaşan boğa 45 bin liraya satışa çıkarıldı İzle

-arşiv görüntü-

Hayvancılık Hayvan Irak 

-hayvanın görüntüsü
-sahibi
-konuşması

( BURSA -ÖZEL)- Göreni kendine hayran bırakan büyüklüğe ulaşan boğayı sıfır otomobil fiyatına satışa çıkardı BURSA

- Bursa'da bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Büyükorhan ilçesinin Balaban köyünde hayvancılık yapan Necati Acar, 2 yıl önce bir hayvancıdan buzağı aldı. Bu buzağıya gözü gibi bakan üreticinin iki buçuk yılın sonunda hayvanı bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Bursa'da yetişen en iri boğayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden üretici, bir buçuk ton ağırlığa ulaştırdığı boğasını 45 bin lira fiyatla satışa çıkarttı. Hayvanını kendi yetiştirdiği doğal yemlerle özenle beslediğini belirten Acar, bu hayvanı görenlerin gözlerine inanamadığını ifade etti.
Bursa'nın en iri boğasını kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Necati Acar, "Bu hayvana iki yıldır bakıyorum. İsmini Cemil koydum. Hayvanıma özenle baktım. Bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Kendi yetiştirdiğim yemlerle besledim. Kurbanlık olarak satışa çıkarttım. 45 bin lira fiyat istiyorum" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı