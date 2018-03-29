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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
1,5 liraya rezerve yemekle israfı sıfırladılar

1,5 liraya rezerve yemekle israfı sıfırladılar

Öğrencilerin kartı okutup yemek almaları

Öğrenciler 

-Üniversiteden ve derslikten görüntü
-Yemeklerin hazırlanması
-Yemeklerin yenmesi
-Rektörün öğrencilerle sohbeti
-Rektörle ve üç öğrenciyle röportaj

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya Üniversitesinde uygulanan rezervasyon sistemiyle öğrencilerin 1,5 liraya yedikleri yemekle israfın önüne geçildi. 17 binden fazla öğrencisi olan üniversitede yemekhanelerde randevu sistemine geçişle birlikte öğle yemeklerindeki israfı neredeyse sıfırladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, “Bir hafta boyunca 4 çeşidi 7,5 lira gibi sembolik bir fiyata yiyorlar. Dışarıda bu fiyata bir çorba içmek dahi mümkün değil” dedi.
Öğrencilerin yiyecekleri yemekleri bir hafta önceden tasarlanan sisteme işaretlemeleriyle aşçıların o kadar ölçüde yemek hazırladığını anlatan Rektör Orbay, “Biz kaliteden, hijyenden taviz vermeden bu rezervasyon sistemiyle israfın önüne geçiyoruz” diye konuştu.
"Sudan ucuz" Öğrencilerden Rümeysa Taşkın yemeğin fiyatını çok uygun bulduğunu söylerken, daha önce artan yemeklerin çöpe gidip israf olduğunu hatırlatan Elif Gedik ise “Yemeğe 1,5 lira ödüyoruz. Rezervasyon yaptırmayanlara ise ücret 5 lira. Bir öğrenciye göre fiyat gayet hesaplı. Dışarıda yemekleri bu fiyata bulamayız. Sudan ucuz” şeklinde konuştu.

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