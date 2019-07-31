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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
1.3 tonluk Paşa, 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor Haberi

1.3 tonluk Paşa, 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor Haberi

-besihaneden detay

Doğal Ürün Bild 

--paşa ve kardeşi
--mezbaha çalışanının röportajı

( ANTALYA - ÖZEL)- Ulualan mevkiinde Halil Şekerlisoy’a ait besihanede yetişen 1.3 tonluk Paşa isimli dana Kurban Bayramı öncesinde alıcısını bekliyor.- Besihane çalışanı Bayram Gazi, tamamen doğal yiyeceklerle beslenen 3 yaşındaki simental cinsi Paşa’ya 25 bin lira fiyat belirlediklerini söyledi.

ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1.3 tonluk 'Paşa' isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı. Manavgat Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde Halil Şekerlisoy’a ait besihanede yetiştirilen simental cinsi 1.3 tonluk 'Paşa' isimli boğa Kurban Bayramı öncesinde 25 bin liradan satışa çıkarıldı. Paşa’nın kardeşi Boncuk ise 1 ton ağırlığında olduğu bildirildi.
Paşa ve Boncuk'un besihanelerinde doğup büyüdüğünü belirten besihane çalışanlarından Bayram Gazi, “Boğalarımız 3 yaşında olup tamamen doğal ürünlerle beslenmiştir. Kurban Bayramı için satışa çıkarılan Paşa’yı 25 bin lira dolayında bir fiyata satışa çıkarmış bulunuyoruz. Alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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