احتجاجات بفنزويلا ضد انقطاع التيار الكهربائي Video
AAشهدت العديد من المدن الفنزويلية، من بينها العاصمة، كاراكاس، الثلاثاء، سلسلة من المظاهرات؛ احتجاجًا على انقطاعات الكهرباء المستمرة في البلاد منذ 7 مارس/آذار الجاري.وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة كان قد وجهها، رئيس البرلمان، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الإثنين، رغم أنه تم إصلاح الأعطال والانقطاعات بشكل كبير، لكنها ما زالت مستمرة.والإثنين، دعا غوايدو الذي سبق وأن نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، المواطنين للنزول إلى الشوارع؛ للاحتجاج على انقطاعات الكهرباء.وفي العاصمة كاركاس، احتشد المعارضون في عدد من المناطق، ما أدى إلى توقف المرور في بعض الشوارع، ورغم ذلك لم تتدخل قوات الأمن ضد المحتجين.لكن من اللافت أن أعداد المشاركين في مظاهرات العاصمة كاراكاس، كانت أقل مقارنة بالمظاهرات التي دعت إليها المعارضة في السابق.
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