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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
تركيا... وقفة تضامنية مع الشعب السوري في إدلب

تركيا... وقفة تضامنية مع الشعب السوري في إدلب



AAنظمت منظمات مجتمع مدني تركية، السبت، وقفة تضامنية في العاصمة التركية أنقرة، للتضامن مع الشعب السوري في إدلب، والتنديد بالهجمات التي يتعرض لها من قبل قوات نظام بشار الأسد وحلفائه.وتجمع أعضاء جمعية الفكر الحر والدفاع عن حق التعليم وهيئة الإغاثة الإنسانية التركي (IHH) التركيتين، أمام مسجد "مليكة خاتون" بمنطقة "آلتون داغ" وسط العاصمة التركية، للتضامن مع الشعب السوري في إدلب.وخلال الوقفة التضامنية، ندد المجتمعون بالهجمات التي يشنها نظام الأسد والقوات الروسية على المدنيين في محافظة إدلب.وخلال الوقفة، قال ممثل فرع أنقرة في جمعية الفكر الحر والدفاع عن حق التعليم، بلال يلديزخان، إن الشعب السوري دفع ثمنا باهظا للحرب المستمرة منذ 10 سنوات.وأضاف يلديزخان، إن نظام الأسد وروسيا وإيران يقاتلون في سوريا من أجل مصالحهم، غير آبهين بالثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب السوري.وشدد يلديزخان على أن نظام الأسد وروسيا وإيران حولوا سوريا إلى ركام، وأنهم يواصلون قتل الشعب الأعزل والمشرد وإمطاره بوابل من البراميل المتفجرة.

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