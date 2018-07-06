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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
'الأناضول' ترصد لحظة دخول القوات الروسية لمعبر 'نصيب' السوري

'الأناضول' ترصد لحظة دخول القوات الروسية لمعبر 'نصيب' السوري

"الأناضول" ترصد لحظة دخول القوات الروسية لمعبر "نصيب" السوري

AAدخلت قوات روسية، مساء اليوم الجمعة، معبر "نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن، بعد اتفاق بين المعارضة السورية وموسكو لوقف إطلاق النار جنوب غربي البلاد، حسب مراسل الأناضول.وعبر جولة في قرية "جابر" الأردنية المحاذية لـ"نصيب"، فور الإعلان عن سقوط المعبر السوري بيد النظام والقوات الروسية، رصدت "الأناضول"، دخول القوات الروسية للمعبر من الجانب السوري.وتابعت كاميرا الأناضول لحظة دخول رتل عسكري للمعبر، رافعاً الأعلام الروسية.وفي وقت سابق اليوم، وصلت أرتال من قوات النظام إلى معبر "نصيب"، قادمة من بلدة صيدا، وسيطرت على المعبر، الذي كان خاضعاً للمعارضة منذ أكثر من 3 سنوات.وتم ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي يقضي بتسليم سلاح المعارضة الثقيل وانتشار تدريجي للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.ونص الاتفاق على أن تنتشر الشرطة العسكرية الروسية على مراحل، بدءًا من الحدود الأردنية، كما نص على خروج من لا يرغب بالبقاء في المنطقة بعد سريان التفاهم.وعقدت المعارضة السورية وروسيا عدة جولات تفاوضية خلال الأيام الماضية قبل التوصل إلى اتفاق اليوم.وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أطلق النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والمليشيات الشيعية الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا.وتدخل مناطق جنوب غربي سوريا، وبينها درعا والقنيطرة والسويداء ضمن منطقة "خفض التصعيد"، التي تم إنشاؤها في يوليو/ تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليها، آنذاك، روسيا والولايات المتحدة والأردن.

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