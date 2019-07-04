Zümrüt Selçuk: '20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile yerleştireceğiz' - ANKARA İzle
Zümrüt Selçuk: "20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile yerleştireceğiz" - ANKARA - Salondan detaylar - Katılımcılardan detaylar - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Kura çekimi yapılması - Fotoğraf çekimiANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı. (2)
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