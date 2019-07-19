Züccaciye sektörü ihracatta gözünü 5,5 milyar dolara dikti Haberi

-Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz röp.

-Genel detay



( İSTANBUL )- ZÜCDER Başkanı Öksüz, sektördeki son gelişmeleri ve ihracat hedeflerini paylaştı- “ÖTV indirimine ihtiyaç duyuyoruz” İSTANBUL



- ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, sektör olarak 2019 yılında ihracat hedeflerinin 5,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Öksüz, ayrıca küçük ev aletlerinde uygulanan ve sona eren ÖTV indiriminin tekrar sürmesinin sektörü canlandıracağının altını çizdi. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye sektöründeki son durum, yıl sonu ihracat hedeflerini ve sektörün ÖTV indirimi talebi hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu. “2018 yılında 3 milyar dolarlık cari fazla verdik” Züccaciye sektörünün genel anlamda Türkiye’de cari fazla veren ender sektörlerden bir tanesi olduğunun vurgusunu yapan Öksüz, “Geçen yıl 3 milyar dolarlık bir cari fazla verdik. Dolayısıyla burada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Evinde küçük değişikliklerle mutlu olacak insanlar için en güzel alışveriş noktası züccaciye sektörüdür. Biz e-ticarete çok önem veriyoruz” dedi.

“Dünyada Türkiye’nin ortalaması yüzde 5,3 oranında” Züccaciye sektörü dünya ortalamasının, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5,9 oranında bir e-ticaret ortalaması olduğunun altını çizen Öksüz, “Türkiye’nin ortalaması da yüzde 5,3 oranındadır. Demek ki bu pazarda daha büyük bir hedef var. Yeni nesil gençler e-ticarete daha çok meyilli. İhracat hedeflerimiz çok yüksek, dolayısıyla ihracata ve üretime destek olmak anlamında e-ticareti daha çok önemsiyoruz” açıklamalarında bulundu. “Cari fazlamızın daha çok artacağını düşünüyorum” Yıllık ortalama yüzde 15-20 civarı büyüyen bir pazarın olduğunu da sözlerine ekleyen Öksüz, “Bu ortalamanın altında kalacağımızı düşünmüyorum. Aynı şekilde cari fazlamızın daha çok artacağını düşünüyorum. Çünkü yurt dışından birçok ithalat yapan arkadaşlarımız artık yurt içinde üretim yapmaya başladılar. Tek başına üretim yapamayan arkadaşlar üç beş firma bir araya gelip yeni fabrikalar, imalathaneler kurmayı planlıyorlar” diye konuştu.

“2019 yılında ihracat hedefimiz 5,5 milyar dolar” Bu yıl 4,5 milyar dolar ihracat yatıklarını belirten Öksüz, “İthalatımız 1,1 milyar dolar oldu. 2019 yılında ihracat hedefimiz 5,5 milyar dolar. Önümüzdeki dönemlerde büyümelere devam edeceğiz” dedi.

ÖTV indirimi talebi Küçük ev aletlerindeki ÖTV indiriminin züccaciye sektörünü canlı tuttuğunu söyleyen Öksüz, hükümetin tekrar uzatılması talebinde bulundu. Yeni dönemde bu gelişmeleri beklediklerini de sözlerine ekleyen Öksüz, sektör olarak, ÖTV indirimine çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



