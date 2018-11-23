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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ziraat Odası’ndan soğan stoğu açıklaması:“Stokçuluk değil depoculuk yapıyoruz” İzle

Ziraat Odası’ndan soğan stoğu açıklaması:“Stokçuluk değil depoculuk yapıyoruz” İzle

SOĞANLARDAN DETAY

Market Arpacık 

-SOĞAN PAZARI’NDAN GÖRÜNTÜ
-SOĞAN ÇUVALLARI
-AÇIKLAMALAR

( BURSA )- “Tarlada soğanın durma şansı yok. Mecburen depoya konuyor” BURSA

- Çiftçiler olarak stokçuluğa karşı olduklarını söyleyen Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "İlçemizde soğan depolama iklim şartlarından dolayı zaten yapılmıyor. Tarlalarda soğanın durma şansı yok. Mahsûl tarlada durmadığı için muhafaza maksatlı depolara konuyor” dedi.
Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey'de soğan ekiminin geçen yıla nazaran yüzde 30 arttığının altını çizerek, ‘'Türkiye'deki soğanın ne kadarının Karacabey'de üretildiği yıldan yıla değişiyor. Bunu kestiremeyiz. Geçen yıl Karacabey'de 5 bin dekar alanda ekilmişti, bu yıl 6 bin 500-7 bin dekar civarında ekildiğini biliyoruz. 2019'da ortalama 25-30 bin ton civarında mahsûl bekliyoruz'' şeklinde konuştu.
Karacabeyli çiftçiler olarak stokçuluğa karşı olduklarını vurgulayan Başkan Erdem, “İlçemizde soğan depolama iklim şartlarından dolayı zaten yapılmıyor. Ürünleri alan esnafımız depolarında çok uzun müddet tutamıyor. Depolardan günlük 100-150 ton olarak marketlere ve pazarlara sunmak zorundalar. Para kazanmak için tüccarlarımız mahsûlü deposunda tutmuyor. Ürünler tarlada durmadığı için muhafaza için depolara alınıyor. Buradan da satışa sunuluyor. Tüccarlarımız depoculuk yapıyor, ama asla stokçuluk yapmıyorlar" ifadelerini kullandı. Karacabey Soğan Pazarı'ndaki arpacık ve soğan tüccarlar ise, "Karacabey'de nem ve rutubetten dolayı zaten depolama veya stoklama yapmamız mümkün değil. Kuru iklimi olan yerlerde depolama yapmak mümkün olabilir. Karacabey'de böyle bir durum söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.

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