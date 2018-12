Zeytinyağındaki bolluk fiyatları düşürdü

-AYDOĞAN OKUR AÇIKLAMA

( MANİSA )- Zeytin üreticisi rekolte az olduğu için ürününü zeytinyağı olarak değerlendirince zeytinyağı fiyatları düştü- Üreticiler, her şeyin fiyatı artarken zeytinyağı fiyatlarının düşmesinin kendilerini düşündürdüğünü belirtti MANİSA - Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen illerinden biri olan Manisa’da bu yıl zeytin ve zeytinyağı fiyatları üreticileri memnun etmedi. Üretici, zeytin fiyatlarının düşük olması nedeniyle ürünlerini yağlık olarak değerlendirince zeytinyağının litresi de 13-15 TL'ye kadar geriledi. Manisa’da zeytin üreticisi bu yıl zeytinde hem rekoltenin hem de fiyatların düşük olması nedeniyle ürününü yağlık olarak değerlendirdi. Doktorların şifa kaynağı olarak tanımladığı zeytinyağında bolluk yaşanınca fiyatlar da düştü. Üreticiler ise her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde zeytinyağındaki fiyat düşüklüğü karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Manisa’da zeytinyağı üretimde önemli bir yere sahip olan Saruhanlı ilçesinde üreticiler bugünlerde sıkıntılı günler yaşıyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, şu an zeytinyağının litre fiyatının 13-15 TL arasında değiştiğini dile getirerek, bu fiyatla üreticinin kazanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Okur, “Bu fiyatlar ile üreticinin kazanması mümkün değil. Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı üreticimiz zaten zor durumda. 13 TL ile 15 TL arasında üreticimiz zeytinyağı satarsa toptan zarar eder. Hiçbir şekilde para kazanamaz. Geçtiğimiz yıl zeytinyağı fiyatları bu aylarda 18 TL ile 20 TL arasındaydı. Bugün ise 13 TL ile 15 TL arasında. İlçemizde zeytin rekoltesi düşük olunca zeytinyağı da düşük oluyor. Düşük olduğu zamanlarda fiyatın yüksek olmasını beklerken fiyatlarda düşüş gösteriyor. Ülkede her şeyin fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatlarının düşük olması bizi düşündürüyor." diye konuştu.

Fiyat beklentisi 15-20 TL arası Marketlerde zeytinyağı litre fiyatının 25 TL olduğunu ifade eden Oda Başkanı Okur, üreticinin de beklentisini yaklaşık 20 TL olduğunu söyledi.



Okur yaptığı açıklamada, “Marketlere baktığımızda 1 litre zeytin yağı 25 TL’ye satılıyor. Üreticinin elinde fiyat 13 TL ile 15 TL arasında değişiyor. Üreticinin elinden zeytin yağının çıkış fiyatı 12 TL, marketlerde bu fiyat 25 TL’ye yükseliyor. Bunun devlet tarafından araştırılmasını istiyorum. Üreticinin sattığı zeytinyağının fiyatı 15 TL ile 20 TL arasında değişse yine zararını azda olsa kurtarmış olur" dedi.

Konuşmasında zeytinyağı üreticisine de çağrıda bulunan Okur, "Önümüzdeki günlerde zeytinyağı fiyatlarının gerçek değerini bulanacağına inanıyorum. Bu şekilde üreticimizin de yüzü güler. Üreticimiz mutlaka ellerindeki zeytinyağını bekletsinler. Kaliteli zeytinyağı her zaman para eder" diye konuştu.

Okur, açıklamasında son olarak zeytinyağı fiyatları konusunda bir iddiada bulunarak, zeytinyağı fiyatının 18 TL’ye yükseldiği takdirde sakallarını tamamen kestireceğini ifade etti.

Okur, "Geçtiğimiz yıl üzüm eğer 6 TL olursa saçımı üç numaraya vurduracağımı söyledim. Üzüm 6 TL oldu ve saçımı üç numara kestirdim. Şimdi zeytinyağı 18 TL olursa sakallarımı tamamen kestireceğim" diyerek bu seneki iddiasını ortaya koydu. “Bakanlığımızdan büyük destek bekliyoruz" Zeytin üretimi konusunda Manisa’da önemli bir yere sahip olan Büyükbelen Mahallesi'nin Muhtarı Ethem İşler ise zeytinyağı fiyatı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklediklerini ifade etti.

Muhtar İşler, “Geçen sene zeytinyağı fiyatları 18 TL ile 20 TL arasında değişiyordu. Bu sene ise 13 TL ile 15 TL arasında. Bu sene girdi maliyetlerimiz yükseldi. Geçtiğimiz yıl işçi maliyeti 50 TL’leydi. Bu yıl 80 TL’ye yükseldi. Girdilerimiz yüksek olunca zeytinyağı fiyatlarının da yüksek olmasını bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan büyük destek bekliyoruz. Bizim beklentimiz 18 TL’nin altına düşmemesi. Zeytinyağına verilen primin zeytine de verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Fiyatlar beklentimizi karşılamıyor" Bu yıl maliyetlerin yüzde 80 oranında artmasına karşın zeytinyağı fiyatlarının düştüğünü kaydeden ve 20 yıldır zeytinyağı üretimi yapan Ahmet Altan ise şunları söyledi: "Maliyetler çok yüksek. Ayrıca bu sene zeytinde özellikle kurtlanma sıkıntısı yaşadık. Bu nedenle zeytinde rekolte düşüklüğü yaşadık. Rekoltenin düşük olmasıyla birlikte zeytinyağ fiyatlarında da düşüş yaşandı. Ama maliyetlerimiz ise yüzde 80 oranında arttı. Geçen sene perakende olarak 18 TL’ye sattığımız zeytinyağı 15 TL’ye kadar süttü. Bizim beklentimiz fiyatların daha yüksek olması. Şu an ki fiyatlar beklentimizi karşılamıyor."