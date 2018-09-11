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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Zeytinciden ekonomiye destek

Zeytinciden ekonomiye destek

Zeytinyağı detayları

Fabrika Zeytinyağı Gübre 

-Zeytin detayları
-Zeytinin toplanması detayları
-Mehmet Semerci röp
-detay görüntüler

( BALIKESİR - ÖZEL)- Zeytinyağı fiyatı dövizin yükselmesine rağmen yükselmiyor BALIKESİR

- Yağ üreticileri artan döviz kurlarına rağmen zeytinyağını geçen yılki fiyatlarla satmaya devam ederek ekonomiye destek oluyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2016 yılında litre fiyatı 22 liraya kadar çıkan zeytinyağı artan döviz kurlarına rağmen geçen yılın fiyatı olan 20 liradan satılmaya devam ediyor. Üreticiler, dökme zeytinyağının fiyatının aynı olduğunu, ancak ambalaj fiyatlarının artması nedeniyle küçük bir zam yaptıklarını ifade ettiler. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Zeytinyağı üreticisi Mehmet Semerci “Son günlerdeki o müthiş fiyat artışları çok şükür ki bölge esnafımız, ticaretini yapanlar ve üreticiler tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmedi. Biz 2015 senesinden sattığımız zeytini hala aynı fiyat ile satmaktayız. Çünkü bu ülkenin ana gıda maddesi, fakir fukaranın yiyeceği diye konuştuğumuz bu ürün bizim ülkemizin içinde üretilen ve bizim çokça tüketilmesini istediğimiz bu ürünü hem tüketiminin yaygınlaştırılması açısından, hem de insanlara sağlıklı ürün yedirilmesi açısından önemlidir. Ama bu gün öyle ürünler var ki, çiftçinin en önemli girdilerinden olan gübreden bahsetmek istiyorum. Ağustos ayı içinde 15 kez zam geldi. Döviz fiyatlarındaki artış yüzünden diye konuşuluyor. Bu artışı yaparken hiç mi fabrikaların kendi stoku yoktu. Hiç mi bunu bir şekilde absorve etmeyi düşünmediler. Bizim buradaki en önemli isteğimiz bir kıskaçtan geçtiğimiz bu günlerde birbirimize destek olmamız. Zeytinci de, sanayici de, tüccar da fırsatçılığa karşı. 2016 yılında beş kiloluk bir sızma zeytinyağının 100 lira olduğunu hatırlayın. 2017 yılında 100 liraya satıldı. 2018’in Ağustos ayına kadar bu böyle satıldı. 2017-2018 yılında üreticiden 14-15 lira civarında alınan yağın ambalajlanıp tenekelendikten sonra KDV’sini düşünce 18 lirayla ticaret erbaplarının sattığını görüyoruz. 55 liraya satılan zeytin gübresinin çuvalı bugün 120 lira oldu. Çiftçimiz hiçbir zaman fırsatçılığa prim vermiyor. Bu çok sevindirici” dedi.
(EME-MŞ)
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