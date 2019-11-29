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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Zeytin hasadında sona gelindi İzle

Zeytin hasadında sona gelindi İzle

zeytin toplanması

Fabrika Asad Zeytin Yağı Gine Zeytinyağı 

-ağaçtan düşürülen zeytinler
-röportajlar
-zeytin toplanmasından görüntüler
-zeytin yağı fabrikasından görüntüler
-fabrikadaki işlemler
-Süleyman Mercimek ile yapılan röportaj

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te zeytinde hasadının sonuna gelirken, üreticiler zeytinyağının para etmemesinden şikayet ediyor.Türkiye’nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis’te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle tarlada yoğunluk yaşanıyor. Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor. Zeytin taneleri zeytin hasadı makinesi ile dalından düşürüldükten sonra zeytinler çuvallara doldurulup traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürüyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor. Meşakkatli bir çalışmanın ardından tenekelere süzülen zeytinyağı sofralara ulaştırılıyor. Zeytinyağının litresi bu yıl 14-18 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.Zeytin üreticileri, Bu yıl zeytinyağının para etmediğini ifade ederek, geçen yıllara oranla fiyatlarda düşün yaşandığını belirttiler.Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek ise bölgede AB standartlarında fabrikalar kurulduğunu ifade ederek, "Bir aydır zeytin hasadı yapılmaktadır. 15 güne kadar zeytin hasadı sona ermesi tahmin ediliyor. Zeytin yağında fiyatlar geçen ve önceki yıla oranla düşüş yaşanıyor. 2 yıl önce 18 TL olan zeytinyağı bu yıl 14 TL civarındadır. Kilis zeytinyağı organiktir, her hangi bir ilaç kullanılmamaktadır. Şuan zeytin yağları 1, 1.5 asit oranındadır. İlk hasat yapıldığında ise 07,08 arasında asit oranı vardı. Üreticilerden zeytinlerini yüzde 7 oran karşılığında yağa dönüştürüyoruz" diye konuştu.

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