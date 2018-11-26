Zeytin dalından sofraya yolculuk Haberi

-Genel ve detaylar

-Zeytin hasadından görüntüler

-Genel ve detaylar

-Halil Çelebi ile yapılan röportaj

-Zeytin hasadından görüntüler

-Fabrikada zeytin sıkılması

-Genel ve detaylar

-Fabrika Sahibi Süleyman Mercimek’in konuşması



( KİLİS -ÖZEL)- Zeytinde yüksek rekolte nedeniyle Kilis'te hasat hız kesmeden sürüyor KİLİS



- Kilis’te zeytinde yüksek yüksek rekolte nedeniyle hasat hızlı bir şekilde sürdürülüyor.Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmanın ardından dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor. Türkiye’nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis’te, hasat dönemi tarlada yoğun bir dönem geçiriliyor. Zeytin taneleri zeytin hasadı makinesi ile dalından düşürüldükten sonra zeytinler çuvallara doldurulup traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürüyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor. Meşakkatli bir çalışmanın ardından tenekelere süzülen zeytinyağı sofralara ulaştırılıyor. Zeytin yağının kilosu bu yıl 14-18 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Zeytin üreticisi Halil Çelebi, bu yılki yüksek rekolte ve Suriye'den gelen zeytin yağı ile fiyatların düştüğünü belirterek, "Bu yıl ürün olarak istediğimizi alıyoruz ama fiyat olarak alamıyoruz. Fiyat bundan 22 gün önce 07 zeytin yağı 16.5 TL idi, şimdi aynı yağlar 13 TL’dir. Bunun nedeni ise Afrin’dan memleketimize zeytin yağı gelmesi, 1.5 asit zeytin yağı Afrin’den kilosu 11 TL’ye geliyor. Mahsul güzel ama fiyat iyi değil, zeytincilik gerçekten çok zor, elde edilen yağın 4’de birini 1’inci işçi alıyor. İşçilik çok maliyetlidir. Bir işçinin yevmiyesi 65 TL’ye geliyor” diye konuştu.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek ise bölgede AB standartlarında fabrikalar kurulduğunu ifade ederek, "Bu yıl zeytin üretiminden zeytin bahçesi olanlar memnun, rekolte fazla, yağ oranı Kilis yerliden yüzde 33-35 oranındadır. Gemlik türü ağaçlardan toplanan zeytinlerde ise yüzde 21 oranında yağ elde edilmektedir. Kilis bölgesinde gübre başta olmak üzere suni gübre dahi kullanılmaktadır. Tamamen organiktir. Biz fabrika olarak çıkan yağdan yüzde 7 oranında alıyoruz. 22 gündün çalışıyoruz. 15 Ocak 2019 tarihine kadar da fabrikada zeytin tanelerini yağa dönüşmesi sürecektir” diye konuştu.



