Zeybekci: 'Yatırım, ekonominin genetiğidir' - ANKARA
Zeybekci: "Yatırım, ekonominin genetiğidir" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden ve katılımcılardan detaylar - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kürsüdeki konuşmasıProje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı - Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Uygulamada olan teşvik sisteminde yıllık ortalama teşvik verdiğimiz yatırım tutarı 97 milyar lirayken, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'nde sadece son 6 ayda mevcut teşviklere ilave olarak 135 milyar liralık dev yatırımı destekliyoruz" - "Bu yatırımların tamamı ya doğrudan yabancı yatırım ya da yabancı ortaklıdır" - "Bugün istihdamın, yatırımın, büyümenin ve gelişmenin adeta bayram günüdür"ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mevcut sistemde yıllık ortalama 97 milyar liralık yatırıma teşvik verilirken, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi ile sadece son 6 ayda ilave 135 milyar liralık dev yatırımın desteklendiğini belirterek, "Bu yatırımların tamamı ya doğrudan yabancı yatırım ya da yabancı ortaklıdır." dedi. Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve himayesinde, Başbakan Yıldırım'ın koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu "dünyanın en kapsamlı ve etkili" teşvik sisteminin meyvelerinin toplanmaya başlandığını vurgulayan Zeybekci, "Bugün istihdamın, yatırımın, büyümenin ve gelişmenin adeta bayram günüdür." diye konuştu. Zeybekci, Türkiye'nin, 2008 global krizinden sonra dünyanın ilk 10, Avrupa'nın ilk 3 ekonomisinden biri olma hedefine kararlılıkla yöneldiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"15 Temmuz'da bu aziz millet dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi destanı yazarken, demokrasi devrimi yaparken, aslında 'Yeter. Söz de karar da irade de bilgi ve teknoloji de milletindir ve ilelebet milletin olacaktır.' diyerek 'Tam bağımsız Türkiye' diye bütün dünyaya haykırmıştır. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş, iş üstüne iş koyma seferberliği de başlamıştır. Aslında Türkiye olarak son 15 yılda 'İman harekettir.' diyerek çıktığınız bu kutlu yolda bir Türkiye mucizesi gerçekleştirilmiştir. Son 15 yılda vergi gelirlerinin yüzde 87'sini faize ödeyerek personel maaşlarını borçlanmak zorunda kalan Türkiye artık mazide kaldı." - "Yatırım, ekonominin genetiğidir"Türkiye'nin, bir yandan altyapı seferberliği gerçekleştirirken diğer yandan milli gelirini 850 milyar doların, ihracatını da 160 milyar doların üzerine çıkarmayı, böylelikle dünyanın 17. büyük ekonomisi olmayı başardığına dikkati çeken Zeybekci, "Enerji ve ham madde kaynaklarını başkalarının kontrol ettiği, bilgi, teknoloji, marka, patent haklarının başkasına ait olduğu, tüketim alışkanlıkları başkaları tarafından belirlenen, dağıtım kanalları başkalarının kontrolünde ve finans imkanları başkalarının ellerinde olan bir ekonomi ortamında, Türk mucizesini başarmanın sihirli formülü, milletin kesintisiz iktidarı ve Cumhurbaşkanımızın yılmak bilmeyen liderliği ve azmiydi." ifadesini kulladı.Zeybekci, bugün 'ekonomi' denilince borsalar, kur, inen çıkan hisseler, faizler konuşulurken, ekonominin bel kemiğinin aslında yatırımlar olduğunu vurguladı. Asıl marifetin teknolojiye, insana, tasarıma yatırım olduğunun altını çizen Zeybekci, "Yatırım, istihdamın, büyümenin, düşen faiz ve enflasyonun, güçlenen ekonominin genleridir, genetiğidir. Kaplumbağa ancak kabuğundan kafasını çıkarırsa yol alabilir. İşte o kafayı kabuktan çıkarmanın ekonomideki karşılığı yatırımlardır, özellikle özel sektör yatırımlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.