Zeybekci: '('İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı) Şu anda yapılmış bir tebligat yok' - İZMİR Haberi
Zeybekci: '(' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı) Şu anda yapılmış bir tebligat yok" - İZMİR - Ege Ekonomik Forumu - Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci'nin soruları cevaplamasıİZMİR - Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum'unun "Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz" başlıklı oturumunun açılışına katıldı. Zeybekçi forum öncesi program öncesinde gazetecilerin AK Parti'den İzmir 'den büyükşehir belediye başkanlığına aday olup olmadığına ilişkin soruları yanıtladı."Şu anda yapılmış bir tebligat yok"Bu arada, Zeybekci, program öncesinde gazetecilerin AK Parti'den İzmir 'den büyükşehir belediye başkanlığına aday olup olmadığına ilişkin soruları yanıtladı.Partinin ve Cumhurbaşkanı'nın görev tebliğ etmesi halinde bu durumun kendisi için onur olacağını ve hizmetkar belediyeciliği İzmir 'e getirmek için son gayretine kadar çalışacaklarını dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:"Görev tebliğ edilmesi halinde en iyisiyle yapacağımızı bilmenizi isterim. Takdir edersiniz ki böyle şeylerin öncelikle partimiz tarafından tebliğ edilmesi lazım. Şu anda yapılmış bir tebligat yok. Biz de sizler gibi bir şekilde görüşüldüğünü, ciddi olarak değerlendirildiğini biliyoruz. İnşallah cumartesi göreceğiz. İzmir için hayırlısı neyse o olsun. İzmir bu Anadolu coğrafyasının doğuştan en güzel şehri. Ben İzmir 'in en güzelini hak ettiğine inanıyorum. Güzeli ve iyisi neyse o olsun. İzmir 'in geleceğini yeniden inşa etme adına en iyi hizmetkar kim olacaksa onun olmasını temenni ederim. İzmir mahallenin en güzel kızı. Kim istemez. İzmir Anadolu'nun en güzel kızı. En güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun."