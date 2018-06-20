Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Zeybekci: 'Güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var' - DENİZLİ

Zeybekci: 'Güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var' - DENİZLİ

Zeybekci: "Güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var" - DENİZLİ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin protokol üyeleri ile selamlaşması - Detay görüntüler - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Leğende kağıttan gemiler gibi bir sallanmada ters dönen bir ekonomimiz yok. Okyanuslarda büyük dalgalarla mücadele edebilen, ne yapsalar boş dedirtecek kadar güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var." dedi.

Salar 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğalgaz Yerli Ünite İle ÇıkartılacakDoğalgaz Yerli Ünite İle Çıkartılacak
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı