Zeybekci: 'Güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var' - DENİZLİ
Zeybekci: "Güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var" - DENİZLİ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin protokol üyeleri ile selamlaşması - Detay görüntüler - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Leğende kağıttan gemiler gibi bir sallanmada ters dönen bir ekonomimiz yok. Okyanuslarda büyük dalgalarla mücadele edebilen, ne yapsalar boş dedirtecek kadar güçlü refleksler verebilen bir ekonomimiz var." dedi.