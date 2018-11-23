-Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu ile röportaj



( HATAY ) Zaroğlu: "Gümrük kapılarımız ekonomimize büyük katkı sağlayacak"- Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 2018 yılında bugüne kadar 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti- Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, barış ortamının oluşmasından sonra Cilvegözü ve Zeytin Dalı gümrük kapılarının öneminin artacağını belirtti HATAY



- Hatay’ın Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odas Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü ve Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapılarının Hatay’a ve Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacağını söyledi.



Zaroğlu, yaptığı açıklamada, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın büyük öneme sahip olduğunu, ancak Ortadoğu coğrafyasında yaşanan olumsuz gelişmeler ve güvensizlik nedeniyle ticarette zaman zaman aksaklıklar meydana geldiğini söyledi.



Zaroğlu, halen Cilvegözü’nden Suriye’nin İldib kentine insani yardım kapsamında ticaret ile ihracata karşılık ithalatın devam ettiğini belirtti.

Cilvegözü’nü sadece Suriye olarak değil tüm Arap yardım adasına açılan kapı olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan Zaroğlu, "Cilvegözü kriz öncesinde ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyordu. 2018 yılında bu güne kadar Suriye’nin İdlib bölgesine yapılan ticarette 188 bin 400 tır giriş ve çıkış yaptı. İhraç edilen ürünlerin arasında akaryakıt, demir, çimento ve tarım ürünleri, ihracata karşılık, 3. ülkelere gerçekleşen ithalatta ise zeytinyağı, bina taşı, tarım ürünleri, pamuk ithalatı yer almaktadır. Kimyasal madde, patlayıcı yapımında kullanılan gübre, amonyum nitrat, saldırı amaçlı kullanılmak istenilen droneler, insani yardım amacı dışında kullanılmak istenilen şeker, sigara, çay gibi ürünlerin ihracatı yasak kapsamındadır. Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 2018 yılından bugüne kadar 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2017 yılındaki 125 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Bunun da nedeni o dönemde Esat rejiminin iç savaş nedeniyle ülkede yaşanılan olumsuz gelişmelerdi. Özellikle idlib bölgesinin güvenli hale gelmesinden sonra bölgeye aşırı derecede insan akın ettiği için 2017 yılında insani yardımlar daha fazla oldu” dedi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın bütün Arap yarım adasını kapsayacak geniş bir pazarın giriş noktası olduğunu anlatan Zaroğlu, “Hatay’ın ve aynı zamanda Türkiye’nin göz bebeği olan bu kapının ilerki günlerde orta doğuda oluşacak barış ortamından sonra ülke ekonomisine çok daha ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük kapısı açılmak üzeredir. Bu kapının açılması Cilvegözü’nün yükünü hafifletecek ve tacirlerin önünü açacaktır. Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük kapıları Hatay ve Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağlayacak. Cilvegözü’nün karşısındaki bölgede güvenlikle ilgili ciddi sorunlarımız var. Şu an Suriye tarafında kontrol HTŞ ve El Nusra terör örgütünün elindedir. Örgütler, terör örgütü olarak görüldüğü için hükümetimiz ticareti Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’ndan yapıp hem ticaretin artmasını sağlayacak ve hem de tüccarların önü açılacak. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı en kısa zamanda aktif olarak ticarete dahil olacak. Ticarete Cilvegözü’den de devam edilecek. Bu sürecin bir an önce tamamlanması, barış ortamının oluşmasından sonra Cilvegözü ve Zeytin Dalı Gümrük kapılarının önemi artacak, ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



