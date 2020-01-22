Zamana direnen meslek; 'Hasırcılık' Haberi

-HASIR DOKUMA GÖRÜNTÜSÜ

-HASIR DOKUYUCUSU FETHİYE AYTEKİN İLE RÖPORTAJ

-HASIR DOKUYUCUSU SÜHEYLA KIZILASLAN İLE RÖPORTAJ

-HASIR TEZGALARININ GÖRÜNTÜSÜ

-HASIR DOKUTMA İŞİ YAPAN TAHİR ADIGÜZEL İLE RÖPORTAJ

-ÇİTGÖL BELEDİYE BAŞKANI GÜRAY GÜNER İLE RÖPORTAJ

-HASIR YÜKLEME GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA - ÖZEL)- Simav gölünün kurutulmasıyla yapılmayan hasırcılığı ilçe dışından getirilen kamışlarla sürdürülmeye çalışılıyorlar KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, hasırcılık mesleği zamana direniyor. Simav gölünün kurutulmasından sonra uzun yıllar yapılamayan hasırcılık mesleği, son yıllarda ilçe dışından getirilen kamışlarla sürdürülmeye çalışılıyor. Hasır dokuyucusu 70 yaşındaki Fethiye Aytekin, çocukluktan bu yana içinde bulunduğu eski sanatı yapmaya devam ettiğini belirtti.

Aytekin, “Simav gölünün kurutulmasından sonra yaptığımız halıcılık mesleğinin ardından hasır dokumaya başladık. Çoluk çocuğumuza bu işten kazandığımız parayla bakıyoruz. Hasır dokumaya başlamadan önce kamışı soyuyorum, ipini hazırlayıp dokumaya başlıyorum” dedi.

Babasının eski mesleği hasırcılık olan Süheyla Kızılaslan, göl arazisinin kurutulmasından sonra başka bölgelerden gelen kamışlarla hasır dokuma işini yaptıklarını ve ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kızılaslan, hasır dokurken stres attığını ifade etti.

Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner’in hasırcılıkla ilgili sorularını cevaplayan Tahir Adıgüzel, dokunan hasırları İzmir, Ödemiş, Kırkağaç, Soma, Bergama’ya sattığını söyledi.



Adıgüzel, “Hasır dokuma işi, göl kurutulmadan önce dedelerimiz tarafından yapılmaktaydı. 20 yıldan bu yana dışarıdan temin ettiğim kamışlarla, Çitgöl’de dokutup, ilçe dışında satışını yapıyorum. Yaklaşık 25 kişi hasır dokumacılığı yapıyor. Hedefim bu sayıyı 50’ye çıkarmak. Beldemize ekonomik olarak bir katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner esa, “Çitgöl beldesi, 1960 yılından bugüne kadar hasırcılıkla iştigal etmekteydi. Hasırcılık mesleğini diğer çevre köyler bırakmasına rağmen, Çitgöl Beldesi’nde devam etmektedir. Şu an itibariyle beldemizde 30 aile hasırcılıkla geçimini sağlamaktadır. Hasır dokuyan kadınlar günlük 60 ile 70 lira arasında aile ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Çevre göllerden kesilerek getirilen kamışlar beldemizdeki hasır dokuyan evlere dağıtılıyor, bir hasır tezgahında günlük 7veya 8 hasır dokunmaktadır. Bu gelenek yıllar itibariyle azalmasına rağmen şu anda devam etmektedir” şeklinde konuştu.





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