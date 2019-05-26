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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Zahter diyarında hasat mesaisi Haberi

Zahter diyarında hasat mesaisi Haberi

Zahter tarlasında çalışma

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-Zahter bitkisi
-Makasla kesilen zahter
-Tarım işçisi zahterle görüntü
-Tarım işçisi röportaj
-Ahmet Budanur röportaj
-Kovaya koyulan zahter
-Zahter tarlasında çalışma

( HATAY )- Hatay'da, kahvaltılarda salata olarak tüketilen, çay olarak içilebilen, salamurası yapılan, kuru hali de yemeklerin her türlüsünü süsleyen lezzetli ve şifa deposu olarak bilinen zahterin hasadı başladı- Hatay’da yılda 119 bin ton zahter üretiliyor HATAY

- Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi Köyü’nde “zahter hasadı” mesaisi başladı.
Zahter diyarı olarak bilinen Kozkalesi Köyü'nde kahvaltılarda salata olarak tüketilen, çay olarak içilebilen, salamurası yapılan, kuru hali de yemeklerin her türlüsünü süsleyen lezzetli ve şifa deposu olarak bilinen zahterin hasadı başladı.
Geçimini zahter toplayarak sağladığını ifade eden tarım işçisi Rakkuş Uyan, zahterin her derde deva bir bitki olduğunu söyledi.

Altınözü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve zahter üreticisi Ahmet Budanur, Hatay’da yıllık 119 bin ton üretimi gerçekleşen zahterin 103 bin tonunun Altınözü ilçesinden karşılandığını ifade etti.
Budanur, “Zahter çok önemli bir bitkidir, tıbbi aromatik öneme sahiptir. Üretimine de yaklaşık olarak 5 yıl önce başladım. Bundan da hibe aldım, tarım destekleme kuruluşundan, sağ olsun orada çalışanlar benimle ilgilendiler, bu sayede traktörde aldım. Hatay genelinde 119 bin ton üretimimiz var. Altınözü ilçemizde 103 bin ton üretimimiz mevcut, çoğunluğu da Kozkalesi Köyü’müzdedir, Sofular ve Yunushan mahallelerinde de üretim var” dedi.
"Zahter kurutma ve paketleme işletmeleri kurulmalıdır" Hasadı gerçekleşen zahterin yaş halde kısa süre içerisinde satılamaması durumunda elde kaldığını dile getiren zahter üreticisi Budanur, zahter kurutma ve paketleme işletmeleri kurulması halinde ürünün pazarlama yolunun da rahatlayacağını ifade etti.
Budanur, “Yalnız üretici olarak ifade etmek gerekirse, üretim var ama en büyük eksiğimiz pazarlama. Günün koşullarına, günün şartlarına uygun işletmelerin olması zahteri kurutma, paketleme gibi. Çünkü yaş olarak biz zahteri genellikle pazarlıyoruz. Fakat yaş olarak zahteri kısa sürede pazarlamanız gerekiyor aksi takdirde elinizde kalır. Bu tür işletmeler olursa en azından yaş satamazsanız, kurutularak paketlenip öyle satılabilir. İnşallah ilerideki süreçlerde bunları başarabiliriz, yapabiliriz” dedi.
Genellikle kadınların yetiştirdiği, makas aracılığıyla biçme yöntemi ile toplanan, Akdeniz mutfaklarının vazgeçilmezi olan zahter, 20-25 liralık fiyat aralıklarıyla alıcısına ulaşıyor. (MBY-
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