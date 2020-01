Yurtiçinde 2019'da beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu

-Röportaj

( İSTANBUL )- ''Beyaz eşya ihracatta da 28 milyon adeti geçti''- ''2019 yılında yurtiçi satışlarda yüzde 6'lık daralma gösterdi''- ''2020 yılında en önemli destek ihtiyacımız ÖTV ile ilgili olacak'' İSTANBUL



- TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "Sektör, 2019 yılında yurtiçi satışlarda yüzde 6'lık daralma gösterdi. İhracata baktığımızda ise 2018 yılındaki adetleri tutturdu. Böylece güçlü bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız. 2019'da yurtiçinde beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu. İhracatta da 28 milyon adeti geçmiş oldu'' dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2019 yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, yurtiçi ve yurtdışı beyaz eşya satışı adeti rakamları hakkında açıklamalarda bulunurken, 2020 yılı için de ÖTV desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Dinçer, ayrıca pazar konusunda Afrika Kıtası'nı önemsediklerini dile getirirken, bayiler konusunda da değindi. Toplantıya TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Kara, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz,TÜRKBESD Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç ve TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı katıldı.

"Beyaz eşya üretimde Çin'den sonra Türkiye 2 numaralı konumda" Beyaz eşya sektöründe Türkiye'nin yerini değerlendiren Can Dinçer, "Türkiye, beyaz eşya sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinin başında yer alıyor. Çin'den sonra Türkiye 2 numaralı konumda. Dünyadaki beyaz eşyanın yüzde 7'si ülkemizdeki fabrikalarda yapılıyor" dedi.

"2019 yılında yurtiçi satışlarda yüzde 6'lık daralma gösterdi" 2019 yılında büyüme satış adetleri hakkında bilgi veren Dinçer, "Sektör, 2019 yılında yurtiçi satışlarda yüzde 6'lık daralma gösterdi. İhracata baktığımızda ise 2018 yılındaki adetleri tutturdu. Böylece güçlü bir üretim rakamına ulaşmış durumdayız. 2019'da yurtiçinde beyaz eşya pazarı 6.7 milyon adet oldu. İhracatta da 28 milyon adeti geçmiş oldu. Türk beyaz eşyası, ihracatının yüzde 70'in üzerinde AB'ye yapıyor. Kendi markalarıyla ihracat yapmayı başaran çok önemli bir sektör. Buzdolabı ve çamaşır makinesi beyaz eşya sektörünün lokomotifi. Sektörde Buzdolabı ve çamaşır makinesi en fazla ihracat yaptığımız kalemler olarak görünüyor" şeklinde konuştu.

Buzdolabı ve çamaşır makinesi rakamları Buzdolabı ve çamaşır makinesi satış rakamlarını açıklayan Dinçer, "2019 yılında yurtiçinde satılan buzdolabı adetimiz; 1.7 milyon, ihracatta ise 4.8 milyon adet oldu. Yani 6 milyonun üzerinde buzdolabı üretimini konuşuyoruz. Çamaşır makinesi yurtiçinde satış adeti; 1.8 milyon, 5.6 milyon adette yurtdışı satış oldu. Bu da 7.4 milyon adetlik üretim oluyor" dedi.

"2020 yılında en önemli destek ihtiyacımız ÖTV ile ilgili olacak" Satışlarımızı etkileyen birçok faktörün olduğunu hatırlatan Dinçer, "Özellikle devletimizin verdiği teşvikler bizim için kritik, 2019 yılında da bu gözüktü. 2020 yılında en önemli destek ihtiyacımız ÖTV ile ilgili olacak. Bunun dışından Ar-Ge teşviki önemli. Çünkü dünyada muazzam bir rekabet var. Teknoloji hızlı değişiyor ve Türk üreticileri de bu teknoloji savaşını kazanmak ve üretim adetlerini yukarıya çıkartmak istiyor." açıklamasında bulundu. Bayiler konusuna değinen Dinçer, "Türk beyaz eşya sektörü dünyada eşi benzeri olmayan bir dağıtım kanlına sahip. Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde olan bayilik sistemi var. Bulundukları yerlerde ticarete katkı sağlıyorlar. Onların korunmaya ve desteğe ihtiyaçları var. O yüzden devletin desteğini bayilik bazında da göstermesini önemli olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Afrika Kıtası'nı çok önemsiyoruz" 2020 yılı hedeflerine vurgu yapan Dinçer, "2020 yılında da satış performansımız etkileyecek çok önemli göstergeler var. Bu da devletin vereceği desteğin satışlara dönmesidir. Yurtdışında gelişen olaylar da çok önemli şekilde etkiliyor. Yıla yeni giriyoruz. Rakam vermeyi doğru bulmuyorum. Sektörde büyümek amacıyla farklı coğrafyalarda faaliyetlerimizi arttırmamız gerekli. Bu anlamda Afrika Kıtası'nı çok önemsiyoruz. ABD, Brezilya ve Çin de önemsediğimiz pazarlar. Beyaz eşya sektörü büyümek üzere yeni coğrafya ve ihracat kapılarını sonun kadar zorlayacak" dedi.





