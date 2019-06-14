Yılın iş insanları ödülleri sahiplerini buldu Haberi

-Oturumdan konuşmalar

-Kapanış fotoğraf çekimi

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bu yıl 28’incisi düzenlenen Ekonomist Dergisi 'Yılın İş İnsanları' araştırması ödül töreni İstanbul’da sahiplerini buldu. Bu yıl 28’incisi düzenlenen Ekonomist Dergisi 'Yılın İş İnsanları' araştırması ödül töreni İstanbul’da sahiplerini buldu. 3 bin kişilik büyük jüri tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında adaylar performanslarına göre belirlenirken bu yılki oylama için 700'ün üzerinde başvuru alındığı bildirildi.

2018’de ekonomide öne çıkan yılın iş insanı Ali Koç, Yılın global Türk profesyoneli Onur Genç, yılın sivil toplum önderi Erol Bilecik, yılın global Türk girişimcisi Attila Doğudan, yılın kadın girişimcisi Demet Mutlu, yılın profesyoneli Adnan Bali, yılın Bürokratı Arda Ermut ve yılın erkek girişimcisi Sidar Şahin’e ödülleri takdim edildi. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen oturum, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Yılmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Akpınar'ın katılımı ile gerçekleşti. "Dünyada ilk 10 girecek bir şirket olma yolunda ilerliyoruz" Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, oturumda yaptığı konuşmasında, "TUSAŞ’da çok projemiz var. TUSAŞ’ın bu yıl 2 milyar civarında bir ciro yapacak konsolide bütçemiz bu ve savunma sektörü olarak da sıralamada da dünyada ilk 50’ye giriyoruz. Bu rakamlar iyi rakamlar değil, biz ilk 10’lara girmemiz gerekiyor. 2028 vizyonumuzda 11 milyar dolarlık bir hedef var. Şirketimiz iki parçadan oluşuyor, birincisi Boeing Airbus’a alt sistemler üretiyoruz ve yarım milyon dolarlık bir ihracat yapıyoruz. Bu rakamı 2 milyar dolara taşıyoruz ve buna dönük olarak da yatırımlarımız olacak. Şirketin ikinci kısmı kendine özgü ürünleri yapması, en önemlisi milli muharip uçağımız yani F35 ve 22 arasındaki bir uçak modelimiz. 5'inci nesil radardan gizlenebilir bir uçak. 2025 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2028 yılında teslimatını yapacağız. ATAK2 dediğimiz Apaçi büyüklüğünde bir projemiz var. 5 yıl içinde ilk uçuşunu yapıyor 8 yıl sonra ise teslimatı yapılacak. Bunun dışında birçok projemiz var. Hürkuş’umuz var, Skorsky lisanlı ile T70 helikopterimizi yapıyoruz, GÖKBEY tümüyle yerli helikopterimizin test uçuşlarını yapıyoruz. TUSAŞ proje portföyü ve ürün geliştirme olarak dünyada ilk 10’dan daha yukarıda. Şunu söylemek istiyorum bir taraftan ilk 50’de bir şirketiz, öbür taraftan 5 ve 10 yıl içeresinde projeleri bitirdiğimiz zaman dünyada ilk 10 girecek bir şirket olma yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. "Biraz daha Afrika pazarı ilgimizi çekiyor" Oturumda önümüzdeki sene hedeflerini anlatan Koton Yönetim Kurulu EşBaşkanı Gülden Yılmaz, bu sene 47 tane mağaza açacaklarını kaydederek "27 tanesi yurt dışında olacak. Biraz daha Afrika pazarı ilgimizi çekiyor. 5 kıtaya doğru yayılmaya çalışıyoruz. 2016’da biraz daha Avrupa’nın batısına doğru gitmiştik şimdi gelişen pazarlarda büyüme şansımız ve potansiyelimiz çok olduğu için biraz onları hedefliyoruz. Kenya, Mısır, Cezayir ve Sahraaltı gibi ülkeler gerçekten çok ilgimizi çekiyor. Onlarda şu anda yatırım yapmaya başladık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ile birlikte proje başlattık şu anda geldiği noktada yaklaşık 6 bin 500 kadınla çalışıyoruz. Sürdürebilir bir proje, bir sosyal sorumluluk projesi değil, önemli bir proje kalkınma ilkeleri doğrultusunda aslında o kadınların toplumdaki var oluşlarını sağlıyoruz. Şimdiye kadar oraya 2 milyonun üzerinde bir gelir aktardık. Yalnızca koleksiyon hazırlıyoruz ve satılan malın maliyetini içine işlemelerle ürüne değer katan kadının emeği geçiyor ve o emekte üç kuruşu satın alınmıyor" şeklinde konuştu.

Ödül törenin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sonlandırıldı.

