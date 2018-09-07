Yıldırım: 'Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir' - İZMİR
Yıldırım: "Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir" - İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - Türkiye'nin en köklü fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) "Teknoloji" ana temasıyla 87. kez kapılarını açtı. Açılışa TBMM Başkanı Binali Yıldırım katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Ne yazık ki dünya bir şaşkınlık içerisinde yeni Amerikan Başkanının aldığı kararları izlemektedir. Bu sürdürebilir bir durum değildir. Ve mutlaka bu yanlıştan dönülmelidir. Hele hele Türkiye'yi tehditle hizaya getireceğini zannedenler çok büyük yanlış içindedir, Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir."