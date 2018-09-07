Yıldırım: 'Türkiye geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek, milletimiz rahat olsun' - İZMİR
Yıldırım: "Türkiye geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek, milletimiz rahat olsun" - İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - Türkiye'nin en köklü fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) "Teknoloji" ana temasıyla 87. kez kapılarını açtı. Açılışa TBMM Başkanı Binali Yıldırım katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Bugünlerde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığımız gerçektir, her baharın bir kışı vardır misali ekonomimizde bugünlerde kış mevsimi var. Karşı karşıya olduğumuz zorlukları sızlanarak, şikayet ederek aşamayız ya da siyasi eleştirilerle çözüm üretemeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek, milletimiz rahat olsun."