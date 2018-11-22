Yıldırım: ''Ege bölgesi için yapılan her şey Türkiye’nin kalkınması için yapılmış demektir'' - İZMİR
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, EGE Ekonomik Forumu’ndaki konuşması - Yıldırım'a ödül verilmesi - İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın konuşması - EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam'ın konuşması - Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar'ın konuşması - Yıldırım'a ödül verilmesi - Yıldırım: - “Ege bölgesi için yapılan her şey Türkiye’nin kalkınması için yapılmış demektir”İZMİR (AA) – TBMM Başkanı Binali Yıldırım, EGE Ekonomik Forumu’na katıldı.