Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Yeşilbaşköy' kirazı dünya sofralarında - BURDUR Haberi

'Yeşilbaşköy' kirazı dünya sofralarında - BURDUR Haberi

"Yeşilbaşköy" kirazı dünya sofralarında - BURDUR - Kiraz hasadından drone görüntüleri - Hasattan detay görüntüleri - Yeşilbaşköy köyü muhtarı Ali Koçer ile röportaj - Kiraz üreticisi Neslihan Seda Oflaz ile röportaj - Kiraz bahçelerinde günlük yevmiye ile çalışan Rabia Akın ile röportaj - Kiraz yetiştiricisi Hasan Erdem ile röportaj - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay Darcan ile röportaj"Yeşilbaşköy kirazı" dünya sofralarında - Yeşilbaşköy'ün özel aromalı ve kaliteli kirazı, Avrupa Birliği ülkelerine ve Çin'e ihraç ediliyor - Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay Darcan: - "Bu köyde üretilen kirazlarımız Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyordu ancak son yıllarda Çin kapısının da açılmasıyla köyümüz önemli ihracat merkezlerinden biri oldu"BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur 'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yetiştirilen kiraz, kendine özgü aroması sayesinde Avrupa ve Çin'den talep görüyor.Yeşil doğası ve serin iklimiyle dikkati çeken Yeşilbaşköy, kiraz üretimiyle öne çıkıyor. Daha önce belde olan köyde üretimine yaklaşık 20 yıl önce başlanan kiraz, bir çok ailenin geçim kaynağı haline geldi.Köyde yetiştirilen kiraz, özel aroması ve kalitesi sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine ve Çin'e ihraç ediliyor. Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay Darcan, AA muhabirine, yaklaşık 1500 nüfuslu 630 haneli köyde 150 bin kiraz ağacının bulunduğunu söyledi.

Köydeki bir çok ailenin geçimini kirazdan sağladığını anlatan Darcan, "Köyümüz tek başına ilimiz gayri safi milli hasılasına 40 milyon liranın üzerinde katkı sunuyor. Köyümüzden bin civarında insan kirazdan ekmek yiyor." dedi.
Kirazın Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğünü dile getiren Darcan, şunları kaydetti:"Bu bölgede yetişen kirazımızın yüksek kaliteli ve kalibresinin yüksek olmasından dolayı köyümüz, özellikle Antalya'daki ihracat firmalarının önemli bir bahçesi olmuş durumda. Hasat zamanı Antalya'dan önceden gelip bu bahçelerimizi rezerve ederler. Bu köyde üretilen kirazlarımız Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor ancak son yıllarda Çin kapısının da açılmasıyla köyümüz önemli ihracat merkezlerinden biri oldu. Yeşilbaşköy'deki meyvecilik üretiminin başarılı olmasının en önemli sebebi kümelenmiş üretim faaliyetinin yapılmasıdır. Kümelenmiş meyvecilik faaliyeti Bakanlığımız tarafından da desteklenen bir üretim modelidir."Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer de her yıl yaklaşık 900 ila bin ton arasında kiraz üretimi yapıldığını belirtti.
Kirazın birçok ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Koçer, "Üretilen kirazın ortalama 600 tonu yurt dışına kalan 400 - 500 tonu da iç pazara gönderiliyor" diye konuştu.
Kiraz yetiştiricisi Hasan Erdem, 600 ağacının olduğunu ifade ederek, "Yıllık 15 ton kiraz alıyorum. Masraflı bir iş, güzelliğinin yanında zorluğu da var." dedi.

Başköy Köy Muhtarı Kiraz Üretimi Gayri Safi Milli Hasıla Yurt Dışı 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğalgaz Yerli Ünite İle ÇıkartılacakDoğalgaz Yerli Ünite İle Çıkartılacak
Türkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi GörüntülendiTürkiye'nin İlk Milli Uçak Gemisi Görüntülendi
Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!Bakanlık 282 Hileli Ürünü Açıkladı!
Hızır Operasyonlara Sessiz GidecekHızır Operasyonlara Sessiz Gidecek
Kışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya YolculuğuKışın Vazgeçilmez Lezzetinin Sofraya Yolculuğu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı