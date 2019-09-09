Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
‘Yeşil altında’ yılın ilk hasadı başladı

‘Yeşil altında’ yılın ilk hasadı başladı

Fıstık hasadından görüntü,

Asad Irak 

-Çalışan işçilerden görüntü,
-Üreticinin konuşması,
-Genel detay

( SİİRT -ÖZEL)- Ülke ekonomisine yılda 5 milyar lira gelir getiren Siirt fıstığında yılın ilk hasadı yapıldı SİİRT

- Siirt’te ‘yeşil altın’ olarak bilinen fıstıkta yılın ilk hasadı başladı.
Toplanan fıstıklar kilogramı 40 liradan tesislere satılıyor.Kent merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunan bağlarda yetişen fıstık hasadına başlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesislere bırakılıyor.Siirt fıstık üreticisi olan Bekir Akbey, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltede azalma olduğunu belirten Akbey, Siirt’te hayırlısıyla hasat döneminin başladığını, düzensiz yağışlar yüzünden bu yıl fıstıklarda azalma olduğundan rekoltenin düştüğünü, buna rağmen mutlu olduklarını dile getirdi.“Ülke ekonomisine getirisi 5 milyar liradır”Yeşil altında hasat sezonunun başladığını belirten Akbey, “2019 yılı fıstık hasadına başlamış bulunmaktayız. Topladığımız fıstıkların bağ sürümü, toplanması ve satışına kadar olan süreçte birçok insan birçok kişi ekmek kazanmaktadır. Bu kalemler 10 ile 15 arasında değişebiliyor. Budamasından, toplanmasına, satışından, kavrulmasına girdileri ve çıktılarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyar lira gibi bir katkı sağlıyor. Hem iç piyasa hem de ülke genelindeki piyasayı önemli ölçüde olumlu katkı sağlıyor hem ihracatta hem de yurt içi pazarında” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı