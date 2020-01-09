Yerli temizlik teknolojileri İstanbul'da görücüye çıktı

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( İSTANBUL )- Türkiye'nin en 'temiz' fuarı kapılarını açtı- ''Temizlik sektörü yaklaşık 15 milyar euroluk potansiyele sahip'' İSTANBUL



- Temizlik sektörünün 20'den fazla alt dalını bir araya getiren Temizlik Fuarı 'Global Clean Expo', 12 Ocak tarihine kadar kapılarını İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine açtı. Kapılarını İstanbul Fuar Merkezi’nde 12 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerine açan Temizlik Fuarı 'Global Clean Expo'ya, yerli ve yabancı ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Fuarda endüstriyel temizlikten kişisel temizliğe, otel ve tesis temizliğinden ev temizliğine, halı temizlemeden oto bakım ve temizliğine kadar birçok hizmet ve ürün sergileniyor. Fuarın, Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk temizlik fuarı olduğu belirtildi. Ayrıca fuarda, uluslararası iş birliği fırsatları, temizlik sektörüne dair güncel ürün ve hizmetleri inceleme olanağı, yeni ürün tanıtımları ve birçok imkan ziyaretçilerini bekliyor. Fuar hakkında bilgi veren Expo Master A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Hesapçı, ''Fuarda endüstriyel temizlik alanındaki bütün ürünler yer alıyor. Fuar, halı yıkama makineleri, buharlı temizlik makineleri, kağıt peçete ürünleri, dispanser ürünleri, oto yıkama ekipmanları, çeşitli temizlik kimyasalları, tekstil temizlik ürünleri gibi temizlik sektörünün 20 alt dalını içeren endüstriyel ve kişisel temizlik etkinliğidir'' dedi.

''Temizlik sektörü yaklaşık 15 milyar euroluk potansiyele sahip'' Sektörü değerlendiren Hesapçı, ''Temizlik sektörü yaklaşık 15 milyar euroluk potansiyele sahip. Bu Türkiye için çok ciddi bir rakam ve günden güne artmaya devam ediyor. Hedefimiz Türkiye'yi, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun temizlik tedarik merkezi haline getirmek. Bu amaçla yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 2'ncisini yapıyoruz ve her sene gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ziyaretçilerimiz için oluşturduğumuz uluslararası toplantı merkezimiz var. Firmalar orada toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda ülkemizi temizlik sektöründe temsil etmekten gurur duyuyoruz'' şeklinde konuştu.

''Fuarda bulunan makineler tamamen yerli üretim'' Fuarı değerlendiren Temizlik Sanayi İhracatçı Yatırımcı İşadamları Derneği (TESİYAD) Kurulu Başkanı Hasan Şişli, ''Sektörde milli üreticilerin tamamı bu fuarda yerini aldı. İhracatçı, yatırımcı, istihdam sağlayan, vergisini veren ve ekonomiye yön verenlerden burada ortak bir platform oluşturuldu. Fuarı düzenleyen şirket bize bu olanağı sağladı. Daha önce otel odalarında küçük toplantılar halinde bu tarz etkinlikler yapıyorduk. Türkiye, yurtiçinde ve yurtdışında 3,5 milyar dolar gibi rakamla bu sektörü yönlendiriyor. Kimyasal poşet ve fırça diye tabir ettiğimiz diğer gurupları da, özellikle hali yıkama ve tekstil yıkama sektöründe Türkiye'den dünyaya yayılan önemli milli ürünler olarak görüyoruz. Fuarda bulunan makineler tamamen yerli üretim. Buradaki firmalar yaklaşık 55 ülkeye ihracat yapıyor. Çalışanlar ve üretimler yerli'' diye konuştu.

Otel Temizlik Eğitim ve Dekorasyon Derneği (OTED) Merkez İstanbul Başkanı Pınar Parlak Yıldız ise şöyle konuştu: ''Fuarlar, ilgi alanlarımızın en başında geliyor. Burada çözüm ortaklarımızla birlikte çözümler bulmak, yeni firmalarla tanışmak ve yeni anlaşmalar yapmak adına bulunuyoruz. Otellerin en önemli konularından bir tanesi kat hizmetleridir. Bizler de yöneticiler olarak bu fuarın sektörümüze, işletmelerimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz için burada bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımıza çözüm bulacağımız ve birçok otel ekipmanlarının da olduğu fuarlar olmasını temenni ediyoruz. Bu fuarlar bizim sektörümüze katkı sağlıyor. Uluslararası düzeyde yapıldığı için yurtdışından gelen birçok misafirlerimiz oluyor, bizlere olan bakış açıları değişiyor. Ayrıca yerli üretim yapan firmaları tanıma fırsatımız oluyor''.



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