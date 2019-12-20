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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak Haberi

Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak Haberi

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( İSTANBUL )- Bakanı Varank'tan yerli otomobil paylaşımı İSTANBUL

Sosyal Medya Yerli Otomobil 


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin örtülü fotoğrafını paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil için ''27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" açıklaması ardından yerli otomobilin örtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerli oto süreci 2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hız kazandı. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, imzalandı. Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.(TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.
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