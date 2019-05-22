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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı - NİĞDE

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı - NİĞDE

- Tarlada traktörle ekim çalışmasından detaylar - Yerli kuru fasulye ve barbunya görüntüler - Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş'ın konuşmasıYerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı - Niğde 'de yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı yerli kuru fasulye ve barbunyada deneme ekimi gerçekleştirildiNİĞDE (AA) - Niğde 'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı kuru fasulye ve barbunya çeşitlerinde deneme ekimi yapıldı. Niğde Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yaklaşık 3 yıldır yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli kuru fasulye ve barbunya tohumları, Konaklı beldesi ve Ovacık köyünde toprakla buluşturuldu.İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin Niğde 'nin iddialı ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Niğde 'nin yaklaşık 90 bin dekarlık ekim alanıyla fasulyede Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirten Baş, şunları kaydetti:"Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz ıslah çalışması kapsamında Konaklı beldesi ve Ovacık köyümüzde verim, adaptasyon ve hastalıklara dayanıklılık denemesi yapıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında barbunya denememiz de var. Barbunyada tescil aşamasına geldik. İsim belli olduktan sonra inşallah piyasaya sürülecek. Türkiye ortalamasının üstünde bir verim bekliyoruz. Şu an neticelenmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklılık üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."

Barbunya Hastalık Kuru Fasulye Allah 

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