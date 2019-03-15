Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni Zelanda'da iki camideki katliam - BURSA

Yeni Zelanda'da iki camideki katliam - BURSA

- Detaylar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıYeni Zelanda'da iki camideki katliam - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor"BURSA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Zelanda'da iki camide yaşanan katliama ilişkin, "Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor." dedi.
Bakan Dönmez, Bursa Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, marka şehirlerden biri olan bu kentte bakanlığının faaliyet alanlarıyla ilgili temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Gelişen kentlerde enerji altyapısıyla ilgili sorunlar olduğunu belirten Dönmez, Bursa 'da artık bu sorunların bitme aşamasına geldiğini ifade etti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik ırkçı ve İslam düşmanı saldırılara değinen Dönmez, şöyle konuştu:"Bugün üzücü bir haber aldık. İki camiye yapılan terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bu tür hadiseler bir daha yaşanmaz fakat burada tabii herkesin ders alması gereken noktalar var. Özellikle son yıllarda Batıda gelişen İslamofobi konusunun üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği kanaatindeyim. Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor."

Terör Saldırısı Başsağlığı Katliam Hassasiyet Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı