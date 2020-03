Yeni yatırımlar 50 bin kişiye iş kapısı olacak

-Vali Hasan Basri Güzeloğlu röportajı

- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte çok önemli sanayi yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "Tekstil İhtisas OSB, Lojistik OSB, 2. OSB, iki yeni Gıdaya Dayalı İhtisas OSB ve Hayvancılık Besi OSB gibi yatırımlar 2 yıl içerisinde 48 bin 400 istihdam getirecek" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'da yapılan ve yapımına devam edilen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır’ın bugün huzur kenti olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, kentin her köşesiyle, her yanıyla çok güzel bir şehir olduğunu söyledi.



Diyarbakır’ın imarı ve alt yapısı ile Türkiye’nin birçok şehrinde olmayacak kadar sağlıklı bir şehir olduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, “Geniş bulvarlarımız, caddelerimiz, yeşil alanlarımız, sosyal ve spor donatılarımız bir bütün olarak Diyarbakır’da yaşamı keyifli kılıyor. Güvenli ve huzurlu bir şehir. Terör örgütü PKK ve uzantılarının geçmişte yaşattıkları acılar bugün halkımız tarafından çok net görülüyor ve bu ihanet örgütü ve uzantıları Diyarbakır halkı tarafından da kesinlikle vicdanlarında da hukukun önünde mahkum ediliyor. Artık Diyarbakır huzuru hak eden ve huzurla yaşayan bir şehir olmak istiyor. Biz ekonomik ve toplumsal kalkınmayı, sosyal yönden gelişmeyi Diyarbakır’ı daha iyiye ve güzele taşımayı Diyarbakırlılarla gerçekleştiriyoruz. Onlara da sizlerin aracılığıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün projelerimize hem destek veren hem sahip çıkan hem de bunları savunan bir irade sergiliyorlar. İnşallah Türkiye 2023’e doğru kutlu yürüyüşünde Diyarbakır tarihin kendisine verdiği sorumlulukla bölgesinin bir merkezi olarak, ama aynı zamanda Türkiye’nin uluslararasılaşmasını da bölgeye ve Ortadoğu’ya, dünyaya açan büyük bir kapı olarak bu misyonu yerine getirecek” diye konuştu.

Diyarbakır’da çok önemli sanayi yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, “Yeni dönemde başlattığımız Tekstil İhtisas OSB, Lojistik OSB, 2. OSB, iki yeni Gıdaya Dayalı İhtisas OSB ve Hayvancılık Besi OSB gibi yatırımlar 2 yıl içerisinde 48 bin 400 istihdam getirecek. Altını çiziyorum, yuvarlak bir rakam söylemiyorum dikkat ederseniz. Her biri hesaplanmış ve kesin taahhütleri alınmış rakamlardır” şeklinde konuştu.

“Silvan Projesi bittiğinde 2 milyon 300 bin dönüm sulanacak, 300 bin istihdam sağlanacak”Silvan Projesi ile ilgili de bilgi veren Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:“8 baraj ve 23 sulama projesinden oluşuyor. Proje şuanda çok hızlı gidiyor. Proje kapsamındaki barajlarımızın aşağı yukarı Silvan Barajı dışında hemen hepsi tamamlandı. Silvan Barajında da yüzde 60’lardayız. Bu proje bittiğinde 235 bin hektar alan yani 2 milyon 300 bin dönüm sulanacak. Bu öyle bir rakam ki Türkiye’de ilk defa Diyarbakır’da sulanılabilir bütün alanlarını sulayabilen bir şehir olacak. Dicle’nin bereketli sularıyla verim bu Mezopotamya toprakları buluştuğunda ortaya çıkacak üretim ve hasıla Diyarbakır’ı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli ve en büyük üretim merkezi haline dönüştürecek. Diyarbakır şuan itibariyle Türkiye’nin tarımsal üretiminde bütün üretim ve ürün miktarlarında ilk 5’te yer alıyoruz. Ama bununla dünya çapında bir merkez olacağız ve takdir edersiniz bunun getirisi doğrudan 300 bin kişilik bir istihdam tarımsal üretim alanlarında ve gıda sanayine dönüşecek. Tüm bunları düşünen, bunlar üzerinde yoğunlaşan bütün birleşenleriyle kenttin bütün dinamikleriyle buna hazırlanan bir süreç içerisindeyiz. Yeni dönemde dünya ekonomisinde şehir ekonomilerinin öne çıktığını, şehirlerin kendi rekabet güçlerine dayalı özellikle gelişme planlamaları sergilediklerini biliyoruz. Bizde tam bu noktada Diyarbakır’ı bir bütün olarak bütün bu boyutlarıyla, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, kültürüyle geleceğe hazırlarken gençlerimizi, kadınlarımızı sosyal yönden de desteklemeyi zorunluluk kabul ediyoruz.”



