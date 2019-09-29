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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı (1) - ELAZIĞ

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı (1) - ELAZIĞ

- Yeni Kömürhan Köprüsü çalışmaları Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 198 metre kaldı - Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneydeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu"nda fiziki gerçekleşme yüzde 90'a ulaştı - 340 milyon liraya mal olacak 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün 462 metrelik kısmı tamamlandıELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konuma sahip yeni Kömürhan Köprüsü, gelecek yıl hizmete açılacak.Karayolları Genel Müdürlüğünce Elazığ - Malatya illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın temin edilmesi amacıyla 2014'te Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nin yüzde 90'ı tamamlandı.Projede yer alan nihai beton imalatları tamamlanan 2 bin 400 metre uzunluğundaki Kömürhan Tüneli, mevcut güzergahı 1 kilometre kısaltarak, zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak.Büyük ölçüde yerli teknoloji ve iş gücü kullanılarak yapılan 660 metre uzunluğu ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün ise 462 metrelik kısmı tamamlandı. Köprünün her iki yakasının birleşmesine 198 metre kaldı.Köprünün iki aksında bulunan 168,5 metrelik pilonun 160 metrelik kısmı yapıldı. Yüzde 90 fiziki gerçekleşmesi sağlanan 340 milyon lira maliyetli köprünün tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - Dünyada 4. sırada yer alacakTers - Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü tek pilon ve orta açıklığı 380 metre özelliğiyle dünyada 4. sırada yer alacak. Bağlantı yolları, köprü ve tünel ikincil işleri ile birlikte proje 2020 yılında bitirilecek.Yeni Kömürhan Köprüsü, teknik özellikleri bakımından Türkiye inşaat sektörü için bünyesinde yenilikler içeren örnek projelerden birisi olarak tanımlanıyor.Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş olacak.

Strateji Güzergah Teknoloji İnşaat Sektörü Örnek Proje 

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