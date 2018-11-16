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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Yemekmatik' sektöre katkı sağlayacak - DÜZCE

'Yemekmatik' sektöre katkı sağlayacak - DÜZCE

"Yemekmatik" sektöre katkı sağlayacak - DÜZCE - Toplantıdan detay görüntü - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice'nin konuşması"Yemekmatik" sektöre katkı sağlayacak - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice: - "Dünyada ilk defa bir federasyon milli ve yerli yemek kartının çıkmasına imza attı. Yemek kartımız geçtiğimiz günlerde kullanıma arz ettik. İlk 6 ay içerisinde 50 bin üye iş yerimizde, 2019 sonunda ise 130 bin üye iş yerimizde bu kartın kullanımı ile hem ülke ekonomisine hem de sektörün temsilcilerine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz"DÜZCE (AA) - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, federasyon tarafından geliştirilen, yerli ve milli ilk kart olan ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan "Yemekmatik" kartının gün geçtikçe yaygınlaştığını ve kullanımının arttığını söyledi.

Yenice, Düzce 'de bir araya geldiği federasyon yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, hizmete sunulan "Yemekmatik" kartını tanıttı.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yenice, Türk Esnaf ve Sanatkar teşkilatının önemli bir parçası olan lokantacı ve pastacıların yıllardır yemek çekleriyle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yenice, şöyle konuştu:"Dünyada ilk defa bir federasyon milli ve yerli yemek kartının çıkmasına imza attı. Yemek kartımız geçtiğimiz günlerde kullanıma arz ettik. İlk 6 ay içerisinde 50 bin üye iş yerimizde, 2019 sonunda ise 130 bin üye iş yerimizde bu kartın kullanımı ile hem ülke ekonomisine hem de sektörün temsilcilerine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."Kartın alışılmış veya bugüne kadar kullanılmış yemek kartlarından farklı olduğuna değinen Yenice, "Bu kapalı devre bir karttır. Yemek dışında kredi kartı gibi kullanılmaktadır. Tüketicilere çok ciddi olanaklar sağlıyor. Bonus kazandırıyor. Bazı işletmelerde ucuzluklar ve iskontolar sağlıyor. Anlaşmalı şirketlerde ucuz yemek fırsatı veriyor. Sektörün içinde sorunlarla yoğurulmuş insanlar olarak işin tahlilini iyi yaptık. Hiçbir boşluğa yer bırakmadan, sektör ve ülke menfaatleri doğrultunda bir çalışma... Ülkemizin ciddi ekonomik seferberlik ilan ettiği bu günlerde yerli ve milli bir kart çıkarmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Toplantıya, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri katıldı.

Dera Misyon Toplantı Kredi Kartı Irak 

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