Yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı - SİVAS
- SİVTAŞ AŞ tarafından yaptırılacak fabrikaların temel atma töreni - Drone görüntüleri - Temel atma töreninden detaylar - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in konuşması - Dua edilmesi - Yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temelinin atılması Sivas 'ta yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı - Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan SİVTAŞ AŞ tarafından "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fabrika" sloganıyla yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı - Vali Salih Ayhan: - "Nasıl savunma sanayi milli ise eğitimimiz milli ise tarımda da bir millileşme yapmamız gerekmektedir"SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan SİVTAŞ AŞ tarafından yaptırılacak yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı.Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet'in 100. yılına doğru "100 Üretim ve İstihdam Kapısı" hedefiyle iki fabrikanın temelini attıklarını söyledi.
SİVTAŞ'ın özel sektöre rakip olmayacağını belirten Ayhan, "Bir ticari anlayışımız yok. Zarar etmeyeceğiz, kar edeceğiz ama karı mutlak suretle Sivas 'ın ekonomisine, tarımına ve çiftçisine dönüştürecek bir mekanizma kuracağız." dedi. Ayhan, SİVTAŞ AŞ'nin özel sektörün alanını daraltan bir anlayışla değil, piyasayı regüle eden, tarımsal üretimde katalizör etkisi görecek bir anlayışla kurgulandığını vurgulayarak, "Nasıl savunma sanayi milli ise eğitimimiz milli ise tarımda da bir millileşme yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla üretim öncesinde ve sonrasında milletimize güvence verecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bunu da kurduk, inşallah devam ettireceğiz." diye konuştu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de temel atma töreninin hayırlı olmasını diledi. Bilgin, şunları kaydetti:"İnşallah bereketli olacak. Sivas , ülkemiz ve çiftçimiz için güzel olacak. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde ülkemizin ihtiyacı olan en önemli husus üretmektir. Çiftçimize, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesime neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz anlayışıyla, ortak akılla, istişareyle ortaya çıkan bu durumda tarım ve hayvancılık sektörüne güç verecek, rol model olacak, sektörün adete bir abisi olacak SİVTAŞ AŞ'yi kurduk."Konuşmaların ardından yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı.
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