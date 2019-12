Yazın binlerce turisti taşıyan tekneler yeni sezona hazırlanıyor İzle

--Teknelerden görüntüler

--Teknelere bakım yapılmasından görüntüler

--Turgay Meşe'den röp.

--Ahmet Balıktay'dan röp.

--Detay görüntüler



( ANTALYA - ÖZEL)- Alanya’da turistlik yat ve teknelere kış bakımı ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde her yıl binlerce turisti taşıyan günü birlik lüks tur tekneleri yeni sezona hazırlanıyor. Her yıl binlerce turisti taşıyarak ilçenin tarihi güzelliklerini eğlenceli bir şekilde görme imkanı sağlayan günü birlik tur tekneleri bakım için karaya çıkartıldı. Yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan günübirlik gezi ve mavi tur teknelerinin bakımına başlandı. Karaya çıkartılan 8 ile 26 metre uzunluğunda değişen teknelere, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Bazı küçük tekne sahipleri ile yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ya da 1 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, sezon için hazırlıklarını tamamlayacak. “Sezonu kazasız belasız bitirdik” Sezonu kazasız belasız bitirdiklerini aktaran tekne kaptanı Turgay Meşe, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.



Sezonda kazançlarının orta derecelerde olduğunu ifade eden Meşe, “ Teknelerimizi karaya çektik. Yeni sezon için hazırlıklarımıza başladık. Yeni sezon içinde düşüncemizin yine kazasız belasız geçmesi ve kazanın Alanya’nın olmasını umut ediyoruz” dedi.

“Bu sektörde birazda yalnız kalıyoruz” Alanya’da deniz turizmdeki sıkıntıları da dile getiren Meşe, “ Alanya Antalya’nın ilçeleri arasında bir lokomotif görevi görür. Denizde hatırı sayılır derece turist taşıyoruz. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini denizden gösteriyoruz ama bu sektörde birazda yalnız kalıyoruz. Yetkililer sadece seçim zamanları yanımıza geliyor. Dertlerimiz var, sıkıntılarımız var ve aşılması gereken konularımız var. Bu konularda da yetkileri yanımızda görmek istiyoruz. Alanya sadece oteller ibaret değil bence, gerçekten hatırı sayılır derece denizden turist taşıyoruz. Yetkilileri dönem dönem sıkıntılarımızla ilgili yanımızda görmek bizi sevindirecek” diye konuştu.

“Sonuçta denizde can taşıyoruz” Günü birlik tekne kaptanı Ahmet Balıktay ise 2019 sezonunu bitirdikleri belirterek şunları söyledi: “ Teknelerimizi karaya çektik. Hayırlısıyla 2020 sezonuna hazırlayacağız. Teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bakımlarını yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde teknelerimizi suya indirmeyi düşünüyoruz. Teknelerin bakımlarında daha çok tahtaların çürüyenlerini değiştiriyoruz. Boyalarını tekrar elden geçiriyoruz ve teknelerimizi sağlamlaştırıp makine bölümdeki bakımlara geçiyoruz. Kısaca teknelerin yıllık olması gereken bakımlarını yapıyoruz. Sonuçta denizde can taşıyoruz. Emniyetli bir şekilde bu bakımları yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.



