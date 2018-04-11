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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yatlar kargo gemisiyle geliyor - MUĞLA

Yatlar kargo gemisiyle geliyor - MUĞLA

- Kargo gemisi "BBC Kansas", limana gelmesi - Yatların kargo gemisinden denize indirilişinden detaylarYatlar kargo gemisiyle geliyorMUĞLA (AA) - Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'te turizm sezonunun açılmasıyla yatlar da denize inmeye başladı.
Marmaris Körfezi'ne giriş yapan Antigua Barbuda St. Johns Limanı'na kayıtlı 9 bin 611 groston ağırlığında, 188 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki kargo gemisi "BBC Kansas", limana yanaştı.Biri yelkenli olmak üzere üç lüks yat, gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki dev liftler yardımıyla denize indirildi.İtalya’nın La Spezia limanından getirilen yatların indirilmesini vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi.Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, ulaşımın daha ucuz olması nedeniyle yatların kargo gemileriyle getirildiğini bildirdi.

Uzunlu Argo Turizm Sezonu Kargo Gemisi İtalya 

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