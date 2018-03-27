Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak - EDİRNE İzle
- Ziraat Bankası Trakya Bölge Müdürü Kemalettin Bayat'ın açıklaması - Altın görüntüleriYastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak - Yastık altındaki altınlar altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası kampanyasıyla ekonomiye kazandırılacak - Ziraat Bankası Edirne Bölge Yöneticisi Bayat: - "Vatandaşlarımızı şubelerimize davet ediyoruz. Altınlarını ekonomiye kazandırsınlar. Hem kendileri kazansın hem de ülkemiz kazansın."EDİRNE (AA) - Ziraat Bankası Edirne Bölge Yöneticisi Kemalettin Bayat, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı kampanyasıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılacağını belirtti. Bayat, yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığınca başlatılan kampanyada banka olarak aracı kurum olduklarını söyledi.
Talep toplama döneminde bireysel yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar altınların kabul edileceğini anlatan Bayat, üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altının kabul edilmeyeceğini ifade etti. Altın toplama işleminin başladığını dile getiren Bayat, şunları kaydetti:"Hali hazırda sisteme dahil edilmemiş, yastık altında 2 bin 200 ton altın bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunların ekonomimize kazandırılması, kaynak çeşitliğinin arttırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla bu kampanya başlatıldı. Daha önce ülke genelinde bir kez bu kampanyayı yapmıştık. 1 ay boyunca toplam 321 şubemizde altın toplayacağız. 22 ve 24 ayar olan gram, çeyrek altınlar ve bilezikler 1000/1000 saflığında dönüştürülerek bunların kaşılığında müşterilerimize altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası verilecek."Bayat, kampanyanın tasarruf sahipleri açısından pek çok avantaj sağladığına işaret ederek, şunları ifade etti:"Altınların evde çalınma, kaybolma riski ortadan kaldırılarak devlet güvencesinde saklanma ve stopaj kesintisi olmadan 6 aylık kira getirisi elde etme olanağı sağlanacak. Vade 2 yıl olacak. Yatırımcılar yıllık yüzde 2,40 oranında faiz geliri elde edecek. 6 ayda bir yüzde 1,2 kira ödemeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yöntemle Türk Lirası cinsinden yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.Teslim edilen 22 ve 24 ayar altınlar eksperler tarafından 1000/1000 saflığında altına çevrilerek müşterilere gram karşılığı tahvil veya kira sertifikası verilecek. Diğer taraftan fiziki olarak müşteriler 2 yılın sonunda sadece çeyrek altın veya külçe olarak alabilecekler. Yatırımcıların elde ettiği faiz gelirinden her hangi bir stopaj kesintisi olmayacak. Vade 2 yıl ama yatırımcımız istediği zaman elde ettiği faiz geliriyle parasını alabilecek. Burada 90 günlük bir süre var. 90 öncesinde çekmek isterse yüzde 1,5'lik bir kesinti söz konusu olacak. Tüm vatandaşlarımızın yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmak amaçlı şubelerimize davet ediyoruz. Altınlarını ekonomiye kazandırsınlar. Hem kendileri kazansın hem de ülkemiz kazansın."Bayat, kampanya kapsamında 26 Mart - 9 Nisan'da Edirne Şubesi'nde, 9 - 16 Nisan'da Keşan Şubesi'nde, 16 - 20 Nisan'da da Kırklareli ve Tekirdağ şubelerinde talep toplanacağını kaydetti.