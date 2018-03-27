Yaş meyve sebze ihracatında 'verimli yıl' beklentisi - BURSA
Yaş meyve sebze ihracatında "verimli yıl" beklentisi - BURSA - Meyve bahçelerinden görüntüler - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan'ın konuşmasıYaş meyve sebze ihracatında "verimli yıl" beklentisi - UYMSİB Başkanı Yazgan: - "(Rusya'nın sınırlamaları) Özellikle firma bazındaki sınırlamalar kalktığı takdirde 2016 öncesindeki miktarlardan çok ileriye gidebiliriz" - "Şu ana kadar meyve sebze açısından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Hava şartlarının aynı şekilde olumlu devam etmesi durumunda üretim potansiyelimizin çok yüksek olması dolayısıyla daha rahat, daha esnek ve tonaj olarak fazla bir pazarlamamızın, ihracatımızın olabileceği kanaatindeyim" - "2018'in, yaş meyve sebze dış satımında hem ülke hem de Rusya açısından çok verimli geçeceğini düşünüyorum"BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Yaş meyve ve sebze ihracatçıları, meyve tutumu açısından hava şartlarının uygun seyretmesi ve özellikle Rusya pazarına yönelik olumlu gelişmeler dolayısıyla yaz aylarına umutlu giriyor.Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine, geçen yıl Türkiye'nin yaş meyve sebze dış satımının, 2016'ya göre yüzde 13 artışla 2 milyar 231 milyon dolara çıktığını anımsattı.Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatında Avrupa dışındaki en büyük pazarının Rusya olduğunu vurgulayan Yazgan, özellikle 2016'da Rusya'yla yaşanan sıkıntıların aşılmasından sonra iyi bir sürece girildiğini aktardı.Yazgan, son günlerde domatesle ilgili firma bazında sorunlar yaşandığını belirterek, "Rusya pazarının istediği standartta üretilen her ürünü pazarlayacak ihracatçıların önünün açılması gerekiyor. Rusya pazarına gerekli standartları yerine getiren her firmamızın ihracat yapmasıyla ilgili girişimlerimiz sürüyor." diye konuştu. - "Rusya ile eski rakamları yakaladık"Rusya ile ihracatta firma sınırlamalarının kalkmasını istediklerini vurgulayan Yazgan, şöyle devam etti:"Rusya'nın Türkiye'den yaş meyve ve sebze ithalatını durdurduğu 2016'dan önceki ihracat rakamlarını yakaladık. Özellikle firma bazındaki sınırlamalar kalktığı takdirde 2016 öncesindeki miktarlardan çok ileriye gidebiliriz. Artık ihracatçımız da kendisine bu krizle beraber çekidüzen verdi, niteliklerimizi artırdık. 2018, mevsimsel olarak çok ekstrem gidiyor. Bu sene kış göremedik. Bütün ürünlerde don riski ortadan kalktı gibi görünse de mevsimsel değişimlerin getirebileceği riskler var. Dolu, ve şiddetli rüzgar olabilir. Bunlar ürün meyveye bağladıktan sonra ortaya çıkarsa ani yağışlar olursa ürün niteliğinde bozulma yaşanırsa o zaman taahhütlerimizin yerine getirilmesiyle ilgili problemler oluşabilir. Şu ana kadar meyve sebze açısından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Hava şartlarının aynı şekilde olumlu devam etmesi durumunda üretim potansiyelimizin çok yüksek olması dolayısıyla daha rahat, daha esnek ve tonaj olarak fazla bir pazarlamamızın, ihracatımızın olabileceği kanaatindeyim." - "Rusya'nın bizden vazgeçmesi mümkün değil"Yazgan, Rusya'ya en çok narenciye ve domates ihracatını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Rusya'nın bizden vazgeçmesi mümkün değil. Sınırlamaların belirli firmalar üzerinde olmasının getirdiği sakıncaları kendileri de yaşıyorlar. Bunlar da yakın zamanda kalacak diye bekliyoruz. 2018'in, yaş meyve sebze dış satımında hem ülke hem de Rusya açısından çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Mevsimsel olarak ürünlerimizin niteliğini bozucu olaylar yaşamadığımız takdirde son derece verimli bir yıl olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.