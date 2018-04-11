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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaş çayda taban fiyat çalışmaları - RİZE

Yaş çayda taban fiyat çalışmaları - RİZE

- Çay toplayan vatandaşlar - Çay fabrikası - Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ile röportaj - Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç: - "Yaş çay kilogram taban fiyatını bu yıl destekleme ile 2 lira 60 kuruş olarak talep ediyoruz"RİZE (AA) - Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını, destekleme ile 2 lira 60 kuruş olarak talep ettiklerini söyledi.

Paliç, Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 2 lira 13 kuruş olduğunu anımsattı.Bu yıl hava ve iklim şartları nedeniyle yaş çay hasadının erken başlayacağını ifade eden Paliç, üreticilerin yoğunluk olmaması için hasat zamanını geçirmemesini istedi.Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını desteklemeyle 2 lira 60 kuruş olarak talep etiklerini belirterek, "İnşallah yetkililerimiz bunu dikkate alarak vatandaşımızı ve üreticimizi memnun edecek bir fiyat verir." dedi.
Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretildiğini kaydeden Paliç, şöyle devam etti:"Bu yıl 2 lira 60 kuruş talep etmemizin nedeni terör ile mücadele var. Devletimizin şartlarını biliyoruz. Ülkenin vatandaşları olarak canımız ve malımız ile devletimizin yanındayız. Gübre artışları ve ekonomik giderleri göz önüne aldığımızda daha farklı fiyat isteyen arkadaşlarımız da oldu. Gerçekçi olma adına 2 lira 60 kuruşu oy birliğiyle kabul ettik."Çay hasadının bu yıl erken başlaması nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yaş çay bedelinin erken açıklanmasını isteyen Paliç, hasadın erken başlamasının bölge için önemli olduğunu kaydetti.
Paliç, organik çaya geçme kararının ertelenmesini olumlu karşıladığını ifade ederek, organik tarım altyapısının henüz bölge için hazır olmadığını, Türkiye'de organik gübrenin çay verimi için yeterli düzeyde bulunmadığını söyledi.

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